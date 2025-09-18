George Mot subliniază că legea actuală creează discriminări în dreptul de a alege valoarea pensiei lunare, stabilind că doar persoanele cu un activ în cont mai mare de 122.976 lei pot decide nivelul pensiei. Cei care au acumulat sume mai mici, inclusiv majoritatea românilor care vor ieși la pensie în următorii ani, vor primi pensia la un nivel fix de 1.281 lei/lună, stabilit de stat.

George Mot explică că valoarea medie a unui cont este mult sub pragul legii: 21.139 lei pentru Pilon 2 și 7.036 lei pentru Pilon 3, iar pensionarii actuali ies cu 31.108 lei, respectiv 12.631 lei. Aceasta înseamnă că majoritatea participanților nu vor avea dreptul să decidă asupra valorii pensiei lunare și nici să folosească profitul obținut din investirea sumelor pentru indexarea acesteia, ci doar în cuantumul stabilit de stat. Blocarea indemnizației sociale în 2025 la nivelul din 2024, în contextul inflației ridicate, ar fi redus și mai mult puterea de cumpărare.

„Ieri am fost invitat la Senat să prezint amendamentele la Proiectul de Lege privind plata pensiei private. Cu toate că timpul a fost limitat și nu am apucat să prezint tot ce mi-am propus, am subliniat ceea ce consider că este cel mai important aspect al legii: eliminarea discriminării în dreptul de a alege valoarea pensiei lunare. Pe scurt, dacă ai ajuns la pensie cu un activ mai mic de 96 de indemnizații sociale (122.976 lei) NU ai dreptul să alegi valoarea pensiei lunare. Statul o decide pentru toți la nivelul FIX de 1.281 lei/lună. Doar cei care au acumulat în cont o sumă mai mare de 122.976 lei vor avea dreptul să își stabilească nivelul pensiei lunare. Ca să punem lucrurile în perspectivă, valoarea medie a unui cont este de 21.139 lei (Pilon 2), respectiv 7.036 lei (Pilon 3). Iar dacă ne uităm la cei care ies la pensie acum din sistemul de pensii private, ies cu un activ de 31.108 lei (Pilon 2), respectiv 12.631 lei (Pilon 3). Nu este greu de văzut că indiferent dacă ne uităm la valoarea medie a contului sau valoarea medie a plăților acestea sunt departe de pragul stabilit de lege, chiar dacă însumăm valorile din Pilon 2 și Pilon 3. Ce înseamnă asta? Că majoritatea românilor care vor ieși la pensie mulți ani de acum încolo NU vor avea dreptul să decidă asupra valorii pensiei lunare”, a scris George Mot într-o postare realizată pe Facebook.

Pentru a corecta aceste probleme, George Mot propune ca legea să prevadă o sumă minimă a pensiei, iar fiecare participant să poată decide valoarea pensiei lunare, folosind profitul obținut pentru indexarea anuală. Această modificare ar permite românilor să beneficieze de câștigurile lor și să evite pierderea puterii de cumpărare.

„În plus, dacă statul decide valoarea fixă a pensiei înseamnă că profitul pe care îl obții din investirea sumelor rămase de plată nu poți să îl folosești pentru indexarea pensiei. Decât dacă vrea statul și în cuantumul stabilit de stat. Uitați-vă la situația din ultimii ani. Dacă această lege ar fi fost deja în vigoare, în ultimii doi ani nu ați fi putut folosi profitul să vă indexați pensia lunară. Iar statul a blocat nivelul indemnizației sociale în 2025 la același nivel ca în 2024. În condițiile inflației extrem de ridicate din ultimii ani și în ciuda faptului că ați fi avut profit, ați fi rămas cu aceeași pensie, dar cu o putere de cumpărare diminuată semnificativ. De aceea am propus următoarele: Legea să prevadă suma minimă (nu fixă) a pensiei. Fiecare participant să poată decidă valoarea pensiei lunare, cu respectarea limitei minime impuse de lege; Profitul obținut de participant să fie folosit pentru indexarea anuală a pensiei”, a conchis specialistul.

