Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege care aduce modificări semnificative la Legea Vânătorii și a protecției fondului cinegetic. Una dintre principalele schimbări este că autoritățile vor putea interveni rapid în cazurile de atacuri ale urșilor sau șacalilor, fără să mai aștepte o hotărâre judecătorească. Astfel, intervențiile vor putea fi făcute imediat, acolo unde există un pericol real pentru viața oamenilor.

Totodată, legea înăsprește pedepsele pentru cei care hrănesc urșii, o practică ce atrage animalele sălbatice în apropierea localităților și crește riscul de atacuri.

În ultimii ani, numărul incidentelor în care oamenii au fost atacați de urși a crescut constant, multe dintre ele având loc chiar în curțile gospodăriilor. Din păcate, unele atacuri s-au soldat cu victime rănite grav sau chiar cu decese. România se confruntă cu una dintre cele mai mari populații de urși bruni din Europa – peste 12.000 de exemplare – ceea ce face dificilă conviețuirea dintre oameni și aceste animale.

„Autoritățile vor putea interveni prompt”

Inițiatorii legii au explicat că noile prevederi sunt necesare pentru a preveni tragediile și pentru a găsi un echilibru între protecția oamenilor și menținerea biodiversității.

,,Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care completează Legea Vânătorii și a protecției fondului cinegetic, în mod expres cu privire la ursul brun și șacal. Este o măsură echilibrată și un pas important pentru siguranța oamenilor, dar și pentru menținerea echilibrului natural. Contextul ne arată clar urgența acestei reglementări, prezența urșilor crescând semnificativ față de anul trecut. Fără posibilitatea de a acționa urgent în astfel de situații, se ajunge mult prea des la tragedii. Această lege oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid și responsabil, atunci când viața și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol de urşii agresivi”, au transmis inițiatorii.

O altă modificare importantă este legată de sancțiunile aplicate celor care hrănesc urșii. Ministrul Diana Buzoianu a anunțat că amenzile vor crește de până la 60 de ori.

Până acum, potrivit Legii 407/2006, amenzile erau cuprinse între 500 și 1.500 de lei. Noua reglementare majorează aceste sume considerabil, între 10.000 și 60.000 de lei, pentru a descuraja o practică periculoasă, care face ca urșii să se apropie de șosele și de zonele populate.

„Trebuie să trimitem un semnal foarte clar: hrănirea ilegală a urşilor pune în pericol oameni şi animale, deopotrivă. Vom modifica legislaţia şi vom creşte amenzile aplicate pentru situaţia în care oamenii hrănesc urşii de pe marginea drumurilor”, a declarat aceasta.

Reacții și așteptări

Autoritățile recunosc că noua lege ar putea genera discuții aprinse în societate, între cei care susțin intervențiile ferme și cei care pledează pentru protecția strictă a animalelor. Cu toate acestea, accentul cade pe siguranța oamenilor, având în vedere că în ultimii ani atacurile urșilor au dus la mutilări și chiar la pierderi de vieți omenești.

Prin aceste modificări, se dorește nu doar reducerea numărului de incidente, ci și transmiterea unui mesaj clar că responsabilitatea față de natură merge mână în mână cu protejarea comunităților umane.