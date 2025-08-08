Chiar dacă sunt mereu în preajma oamenilor, pisicile fără stăpân duc o viață singuratică. De obicei, lumea le ignoră, le ocolește și puțini se opresc să le dea de mâncare sau puțină atenție. Legea nr. 205/2004 spune clar că toate animalele, fie că au sau nu stăpân, au dreptul la îngrijire și la o viață decentă.

Unii cred că e ilegal să hrănești animalele de pe stradă, dar legea actuală susține că trebuie să avem grijă de ele. Este recomandat să le hrănești într-un loc liniștit, cu umbră, și să nu lași în urmă ambalaje sau resturi de mâncare.

Isabela Oprea conduce Biroul pentru Protecția Animalelor din Sectorul 1, București. Iată cu ce recomandări vine ea pentru iubitorii de animale.

„Hrănirea animalelor nu e infracțiune, e compasiune”, spune Isabela Oprea.

Conform Articolului 25 din Legea nr. 205/2004, (1) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților;

despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înțărcare;

folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință.

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:

folosirea animalelor sălbatice aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare;

folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora;

practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

rănirea cu intenție a animalelor.

(3) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani:

uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;

schingiuirea animalelor;

organizarea de lupte între animale sau cu animale;

zoofilia.

(4) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani. (la 19-05-2022, Articolul 25 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 138 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022 )