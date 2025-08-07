Abandonul animalelor continuă să fie un fenomen greu de controlat, în ciuda reglementărilor legale clare și a sancțiunilor prevăzute. În Slatina, o femeie a fost surprinsă în timp ce lăsa trei pisici pe marginea drumului, într-un cartier din oraș. După ce imaginile au fost distribuite masiv în mediul online, polițiștii s-au autosesizat și au pornit o investigație pentru a identifica persoana responsabilă.

Abandonul a fost adus în atenția autorităților în urma publicării pe internet a unei înregistrări video în care se vede cum o persoană lasă mai multe pisici pe strada Nucului. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au demarat verificări imediat după apariția postării.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat conducătorul autoturismului, în persoana unei femei de 49 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt”, spun cei de la IPJ Olt.

Imaginile surprinse au dus la stabilirea identității femeii, care locuiește chiar în Slatina. Potrivit anchetatorilor, aceasta a abandonat trei pisici, faptă sancționată de legislația privind protecția animalelor, relatează jurnaliștii de la Gazeta Nouă

După ce au constatat fapta, autoritățile au aplicat o măsură contravențională, fără a recurge la o amendă financiară. Femeia a primit un simplu avertisment pentru abandonul celor trei feline, conform legii în vigoare.

„Aceasta ar fi abandonat trei exemplare de pisică, motiv pentru care a fost sancționată contravențional cu avertisment, conform prevederilor art. 6, alin. 2, lit. f) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată. Totodată, acesteia i-au fost prelucrate prevederile art. 5 din același act normativ, referitoare la obligațiile deținătorilor de animale privind asigurarea condițiilor de bunăstare și îngrijire”, mai spune sursa citată.

Este vorba despre normele ce țin de asigurarea bunăstării și a îngrijirii corespunzătoare pentru animalele de companie.

Abandonul nu este tratat cu superficialitate în legislația actuală, deși aplicarea sancțiunilor rămâne adesea la latitudinea autorităților.

În cazul de față, s-a optat pentru un avertisment, dar legea prevede sancțiuni financiare semnificative pentru astfel de comportamente.

„Reamintim faptul că abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului se sancționează cu amendă de la 3.000 la 12.000 de lei”, transmite IPJ Olt.

Femeia a fost astfel informată oficial asupra riscurilor legale ale acțiunilor sale și atenționată cu privire la posibilele consecințe în cazul unei recidive.

Actul normativ care reglementează protecția animalelor în România este Legea nr. 205/2004. Aceasta stabilește că abandonarea unui animal care depinde de îngrijirea omului reprezintă o contravenție și se pedepsește cu amendă cuprinsă între 3.000 și 12.000 de lei.

În același timp, legea tratează cu mult mai multă severitate faptele care implică violență sau cruzime față de animale. Acestea sunt încadrate drept infracțiuni și pot atrage inclusiv pedepse privative de libertate. Printre acțiunile sancționate penal se numără uciderea sau schingiuirea animalelor.

De asemenea, actul legislativ interzice în mod expres orice formă de maltratare sau supunere la suferințe fizice, precum și realizarea unor intervenții chirurgicale efectuate doar în scop estetic, fără vreo necesitate medicală.

Alte prevederi importante includ interdicția separării puilor de mamă înainte de a împlini opt săptămâni și utilizarea animalelor în scopuri agresive sau în spectacole care le pot provoca suferință sau stres.