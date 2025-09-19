Un bărbat din Arad a fost reținut 24 de ore și este cercetat după ce ar fi aruncat zece pui de câine la gunoi. Șase dintre ei au murit, iar patru au fost găsiți în viață, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

Bărbatul, F.A., ar fi pus puii într-un sac menajer și i-ar fi lăsat într-o pubelă din parcul industrial UTA, din Arad. Ancheta arată că puii aveau doar 1-2 zile. Poliția a găsit patru dintre ei încă vii. F.A. este acuzat că a chinuit animalele și că le-a ucis intenționat. Cazul este investigat de Biroul pentru Protecția Animalelor din Arad, sub supravegherea Parchetului.

„Suspectul F.A. a aruncat la o pubelă de gunoi, aflată în incinta parcului industrial UTA, din municipiul Arad, un sac menajer în care se aflau zece exemplare canine fătate în urmă cu aproximativ 24 – 48 de ore. Ajunse la faţa locului, organele de cercetare penală au descoperit că patru dintre aceste exemplare canine mai prezentau semne vitale”, se arată în comunicatul procurorilor.

Legea are reguli pentru ca animalele să trăiască bine, fie că au stăpân sau nu. Gestionarea câinilor fără stăpân se face printr-o altă lege specială.

Oricine deține un animal, fie că îl deține legal, fie că îl are în grijă. Trebuie să respecte regulile veterinare și de igienă pentru: adăpost, hrană, îngrijire, reproducție, protecție și bunăstare a animalelor. Nu trebuie să fie violenți cu animalele și nu trebuie să le abandoneze. Trebuie să le asigure: un adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, spațiu pentru mișcare, îngrijire și atenție, tratament medical dacă e nevoie. Este interzis să le facă rău sau să le tortureze.

Ce înseamnă rău tratament și cruzime? Rău tratament = a fi violent, a abuza, a le forța inutil sau a nu le oferi condițiile de bază. Cruzime = uciderea intenționată a animalelor, tirul pe animale, lupte între animale, folosirea animalelor vii pentru dresaj, spectacole sau filme dacă le provoacă suferință, abandonarea sau alungarea animalelor, dopaj la animale în competiții sportive, maltratare sau chinuri, intervenții chirurgicale inutile pentru aspect, despărțirea puilor de mamă înainte de 8 săptămâni, capturarea nelegală a animalelor.

Eutanasia este interzisă fără respectarea legii. Se poate face doar dacă un medic veterinar confirmă că animalul e bolnav incurabil.

Sacrificarea animalelor: Animalele nu trebuie să sufere inutil. Regulile legale trebuie respectate. Excepție: accidente sau boli care cer sacrificarea imediată.

Pedepse:

Infracțiuni (închisoare 3 luni – 1 an sau amendă): uciderea intenționată a animalelor, tir pe animale, lupte între animale, rănirea sau chinul animalelor, modificări chirurgicale inutile (cozi, urechi, gheare etc.). Instanța poate interzice deținerea de animale 1–5 ani. Contravenții (amendă 1.000 – 3.000 lei): nerespectarea regulilor de îngrijire, hrană, adăpost, sănătate, protecție etc.

Dacă fapta se repetă, animalele pot fi confiscate și duse în adăposturi pentru adopție. Persoanele autorizate (ANSVSA, poliție) aplică sancțiunile. Contravenientul poate plăti jumătate din amendă dacă plătește imediat sau în 48 de ore.