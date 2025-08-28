Autoritățile locale au aplicat prima sancțiune pentru abandonul de animale în comuna Dumbrăvița, după ce o plângere depusă de un locuitor a scos la iveală un caz în care șapte căței au fost abandonați. Contravenția a fost sancționată cu 12.000 de lei, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor.

”Vreau să fiu foarte clară: ori de câte ori va fi nevoie, voi face plângere și voi insista ca cei vinovați să fie trași la răspundere. Abandonul NU este o soluție și nu va rămâne nepedepsit”, anunță primarul Anisia Costescu.

Legea prevede obligații clare pentru proprietarii de animale. Conform OUG nr. 155/2001, art. 13 alin. (2), toți proprietarii de câini, cu sau fără pedigree, trebuie să sterilizeze animalele deținute, cu excepția celor înregistrați în regim special.

Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit HG nr. 1059/2013. Legea 205/2004 prevede, de asemenea, sancțiuni pentru rele tratamente și abandonul animalelor.

În acest context, Primăria Dumbrăvița organizează pe 1 septembrie o campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici. Autoritățile recomandă tuturor proprietarilor să profite de această ocazie și să înscrie animalele pentru sterilizare.

Primăria asigură sprijin inclusiv pentru prinderea și transportul animalelor, iar participanții vor intra automat într-o tombolă cu premii.

”Tocmai de aceea, pe 1 septembrie, Primăria Dumbrăvița oferă STERILIZARE GRATUITĂ pentru câini și pisici. Vă recomand tuturor să vă înscrieți și să sterilizați animalele cât mai repede, pentru că din această toamnă vom începe verificări, iar cei care nu au animalele sterilizate riscă amenzi”, mai transmite instituția potrivit acestei postări.

O campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici a fost organizată în județul Călărași și zonele învecinate în perioada 10 mai – 30 august 2025. Aceasta a fost destinată atât animalelor cu stăpân, cât și celor fără stăpân.

Primăria Alba Iulia a lansat cea de-a șasea ediție a campaniei de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân, desfășurată în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2025. Această campanie continuă și în luna august.

În județul Sibiu, se desfășoară o campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor de rasă comună în perioada iulie – decembrie 2025. Sterilizările se realizează în cabinete veterinare din Sibiu, în baza programărilor prealabile.