Autoritățile locale spun că banii colectați vor finanța serviciile de capturare și îngrijire a maidanezilor, costuri uriașe ce trebuie împărțite între toți cetățenii, pentru a proteja comunitatea de pericolele generate de câinii abandonați.

În orașul Salcea, județul Suceava, autoritățile locale au decis introducerea unei taxe anuale pe câine. Surprinzător pentru mulți, obligația de plată nu se aplică doar proprietarilor de animale, ci tuturor locuitorilor, indiferent dacă dețin sau nu un patruped.

Conform hotărârii Consiliului Local, fiecare persoană va achita 15 lei pe an, sumă ce va fi direcționată către gestionarea problemei câinilor fără stăpân. Decizia a stârnit nemulțumire și revoltă în comunitate, mulți considerând-o nedreaptă, mai ales cei care nu au niciun animal de companie.

Primăria Salcea justifică măsura prin costurile ridicate pe care le presupune capturarea, tratamentul și îngrijirea câinilor abandonați. În prezent, pentru ridicarea și îngrijirea unui singur animal, administrația locală plătește aproximativ 1.100 de lei unei firme specializate de ecarisaj.

Edilul susține că problema maidanezilor afectează întreaga comunitate, nu doar pe cei care au câini. În opinia autorităților, distribuirea costurilor către toți locuitorii ar asigura un buget stabil, necesar pentru combaterea fenomenului abandonului și pentru finanțarea serviciilor de protecție a animalelor, conform Ziarul de astăzi.

Taxa nu este singura inițiativă a administrației din Salcea. Pentru a limita numărul câinilor fără stăpân, primăria a anunțat extinderea sistemului de supraveghere video, astfel încât să poată fi identificate persoanele care abandonează animale.

De asemenea, a fost demarată o campanie de microcipare a câinilor cu stăpân, pentru identificarea rapidă în caz de pierdere sau abandon. Se analizează și posibilitatea acordării de subvenții pentru sterilizare, în încercarea de a reduce numărul puilor care ajung pe străzi.

O parte dintre locuitorii din Salcea consideră că această contribuție este inechitabilă, mai ales pentru cei care nu dețin câini și nu au legătură directă cu problema maidanezilor. În replică, primarul afirmă că fenomenul este rezultatul acțiunilor unor indivizi iresponsabili, dar consecințele afectează întreaga comunitate.

Autoritățile locale văd această taxă ca pe o modalitate de a responsabiliza populația și de a crea un fond permanent pentru programele de salvare și gestionare a câinilor fără stăpân.

Conform estimărilor primăriei, noua taxă ar putea aduce la bugetul local până la 150.000 de lei anual. Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru contractele cu firmele de ecarisaj, campanii de sterilizare și întreținerea adăposturilor pentru animale. Deși controversată, măsura marchează un nou mod de finanțare a serviciilor publice, prin care costurile unei probleme comunitare sunt împărțite între toți locuitorii, indiferent de implicarea lor directă.