Vizitatorii Parcului Memorial „Constantin Stere” și ai Grădinii Zoologice Bucov ar putea plăti mai mult pentru acces și servicii, dacă proiectul de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local Ploiești va fi aprobat la finalul lunii august, scrie zooploiesti.ro.

Conform documentului transmis aleșilor locali, tariful general de intrare la Grădina Zoologică va fi de 20 lei/persoană pentru adulți și tinerii peste 14 ani. Copiii între 5 și 14 ani, alături de elevi, studenți și pensionari, vor beneficia de un tarif redus de 10 lei.

Proiectul vizează și grupurile organizate. Pentru adulți, biletul va costa 15 lei/persoană, iar pentru copii din aceeași categorie de vârstă (5 – 14 ani) prețul va fi de 8 lei/persoană. Măsura este justificată de administrația locală prin creșterea costurilor de întreținere a animalelor și a spațiilor din parc, precum și prin nevoia de ajustare la nivelul tarifelor practicate de alte instituții similare din țară.

Un alt capitol important al proiectului privește parcarea. Autoturismele și microbuzele vor achita 18 lei/zi, iar autocarele și autobuzele – 70 lei/zi. Majorarea are în vedere, potrivit expunerii de motive, acoperirea cheltuielilor de întreținere a parcărilor și a infrastructurii rutiere interne.

Lista de tarife propuse nu se rezumă doar la agrement. Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare ar urma să practice un tarif unic de 750 lei pentru capturarea unui câine în afara localității. Costul include procedurile de tranchilizare, transport, cazare temporară, intervenții medicale și, dacă este cazul, eutanasierea, conform legislației în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpân.

În plus, proiectul introduce și prețuri actualizate pentru utilizarea utilajelor din dotarea Serviciului Tehnic. Buldoexcavatorul va putea fi închiriat cu 180 lei/oră în raza de 5 km, respectiv 260 lei/oră pentru distanțe mai mari, iar vidanja va avea tarife între 240 și 320 lei/oră, în funcție de deplasare.

Parcul Bucov, unul dintre cele mai vizitate obiective de agrement din județul Prahova, atrage anual zeci de mii de turiști și familii cu copii. În acest context, orice modificare de tarif are impact direct atât asupra vizitatorilor ocazionali, cât și asupra celor care frecventează zona constant.

Dacă proiectul va trece de votul consilierilor locali la sfârșitul lunii august, noile tarife vor intra în vigoare imediat după publicarea hotărârii Consiliului Local.