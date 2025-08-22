Ministerul Muncii și Poșta Română colaborează pentru implementarea unei noi scheme de sprijin pentru plata energiei electrice. Documentele obținute arată însă că distribuirea cardurilor de energie presupune costuri semnificative pentru stat. Solicitarea companiei poștale ridică discuții în spațiul public privind raportul dintre ajutorul efectiv acordat și cheltuielile necesare pentru punerea lui în aplicare.

Potrivit informațiilor prezentate, pentru fiecare tichet de energie livrat românilor vulnerabili, Poșta Română solicită un tarif de 22 de lei. Documentele arată că suma se aplică pentru fiecare ajutor în valoare de 50 de lei oferit consumatorilor cu venituri mici.

Oferta tarifară a fost transmisă către Ministerul Muncii și prevede mai multe componente de cost. Sursele arată că solicitarea a fost confirmată de instituțiile implicate.

În fruntea companiei poștale se află Valentin Ștefan, membru al PNL, iar ministerul responsabil de schema de sprijin este condus de Florin Manole, din partea PSD. Ambii fac parte din formațiunile politice aflate la guvernare. Această asociere politică atrage atenția și asupra felului în care sunt gestionate fondurile publice.

Detaliile transmise indică o împărțire clară a costurilor, cu sume distincte pentru fiecare etapă a procesului de livrare. În lipsa acestor servicii, cardurile nu ar putea ajunge la beneficiarii vizați, dar tarifele atrag critici din cauza proporției mari în raport cu valoarea ajutorului.

Oferta transmisă de Poșta Română detaliază structura cheltuielilor necesare pentru a asigura distribuirea cardurilor de energie. Documentul arată că procesul este împărțit pe mai multe etape, fiecare cu un tarif distinct.

Conform documentului prezentat de Libertatea, 6 lei sunt percepuți pentru preluarea formularelor și introducerea datelor în sistem. Alți 8,5 lei reprezintă costurile de tipărire, pregătirea plicurilor și distribuirea acestora prin corespondență cu confirmare de primire.

În plus, mandatul poștal, prin care suma efectivă ajunge la beneficiar, are un tarif separat de 4,8 lei. La toate aceste sume se adaugă TVA, ceea ce ridică totalul final la 22 de lei.

Practic, pentru fiecare sprijin de 50 de lei, statul achită încă aproape jumătate din valoare în costuri administrative.

Calculele oficiale arată că, la un număr de aproximativ două milioane de locuri de consum, suma totală suplimentară plătită de buget ajunge la 44 de milioane de lei. Aceasta echivalează cu aproximativ nouă milioane de euro.

Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii iunie o nouă schemă de sprijin pentru plata facturilor de energie. Decizia a fost luată deoarece măsura anterioară de plafonare a prețurilor a expirat la 1 iulie. Noua legislație vizează sprijinirea persoanelor cu venituri reduse, prin oferirea lunară a unor carduri de energie.

Conform actului normativ, aproximativ două milioane de locuri de consum vor primi un sprijin de 50 de lei pe lună până în martie 2026. Această măsură are ca scop atenuarea presiunii financiare asupra românilor care se confruntă cu dificultăți în plata facturilor.

Pentru a putea beneficia de acest ajutor, persoanele singure trebuie să aibă venituri lunare sub 2.000 de lei. În cazul familiilor, plafonul este stabilit la 1.800 de lei pe membru. Documentele oficiale nu oferă detalii despre eventuale modificări ulterioare ale acestor criterii.