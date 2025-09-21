Noul mecanism de sprijin a fost introdus prin OUG 325/2025 și se aplică de la 1 iulie 2025. Cererile se depun online prin platforma EPIDS, activă din 20 august, sau printr-un formular tipărit pentru cei fără acces la internet. Beneficiarii care au depus cererile în termen au început să primească deja sprijinul, iar plata a fost efectuată pentru primii 274.541 beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei, potrivit ANPIS.

Pentru a solicita ajutorul online, utilizatorii trebuie să se autentifice pe platforma epids.mmuncii.ro folosind o adresă de e-mail, confirmarea că nu sunt roboți și link-ul primit pe e-mail. Cererea se completează selectând tipul solicitării (în nume propriu sau pentru altă persoană), datele de identificare ale solicitantului și ale membrilor gospodăriei, precum și datele locului de consum, inclusiv codul POD și codul de client. La final, se bifează declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor și se selectează modul de primire a tichetului de energie, prin aplicație sau în format fizic prin poștă.

Platforma include secțiuni utile pentru întrebări frecvente și contactarea call-center-ului ANPIS. Sprijinul poate fi cerut de persoanele singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei și de familiile cu venit net lunar pe membru de cel mult 1.784 lei. Măsura va fi aplicabilă până la 31 martie 2026, permițând astfel continuarea suportului pentru plata facturilor de electricitate pentru persoanele cu venituri mici.

„Astăzi, 19 septembrie a.c., (…) a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei. Astfel, începând din 23 septembrie 2025, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie și august”, a informat anterior ANPIS.

