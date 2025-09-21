CFR Călători anunță că pe 22 septembrie 2025, între orele 09:00 și 13:00, platforma online nu va fi disponibilă. În acest interval, biletele nu vor putea fi achiziționate prin intermediul aplicației.

Sistemul va fi suspendat temporar pentru lucrări de mentenanță de amploare.

Pasagerii care au cumpărat deja bilete pentru ziua de 22 septembrie vor putea urca în tren prezentând documentul în format digital sau tipărit, sub forma fișierului PDF primit pe e-mail ori descărcat anterior din aplicație, înainte de ora 09:00.

De asemenea, cei care vor să modifice sau să renunțe la o călătorie rezervată online pot face acest lucru în afara intervalului de întrerupere.

Pentru nelămuriri, călătorii pot scrie la adresa de e-mail bileteonline@cfrcalatori.ro.

Studenții din afara Bucureștiului care urmează cursuri în Capitală nu mai pot beneficia de reducere la CFR doar pe baza cărții de identitate electronice. Ministerul Transporturilor lucrează la o modificare legislativă, întrucât noile documente de identitate nu mai includ adresa titularului.

Astfel, a fost publicat spre consultare un proiect de hotărâre de guvern ce modifică normele metodologice privind acordarea facilităților de transport feroviar și cu metroul pentru studenți, aprobate în 2023. Conform proiectului, pentru a beneficia în continuare de reduceri, studenții trebuie să prezinte la ghișeu un document suplimentar care să ateste domiciliul.

Măsura vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a stabilit că reducerea de 90% pentru transportul auto și feroviar intern, clasa a II-a, se aplică exclusiv pe ruta dintre localitatea de domiciliu și cea unde se află universitatea.

Problema a apărut întrucât operatorii feroviari trebuie să verifice adresa din actul de identitate, lucru imposibil atunci când studentul deține o carte electronică de identitate.

Soluția găsită: „Studenții posesori de carte electronică de identitate (CEI), pe lângă documentul menționat la alin. (8) literele a) și c) (adică legitimația de student sau, pentru cei din anul I, adeverința de student) trebuie să prezinte suplimentar, în format fizic, în original, un document/certificat emis de structurile specializate de evidență a populației care să ateste domiciliul persoanelor.

Certificatul privind domiciliul eliberat digital din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor poate fi prezentat, în format fizic sau în format electronic”.