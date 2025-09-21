La Iași, Universitatea Tehnică a venit cu o idee mai puțin obișnuită: pentru a le oferi studenților un cămin renovat fără a cheltui sume mari, le-a propus acestora să pună și ei umărul la treabă. Astfel, cei care au acceptat să participe la lucrările de reamenajare au primit în schimb o lună de cazare gratuită, chiar înainte de debutul noului an universitar.

Mai bine de o sută de tineri de la Universitatea Tehnică din Iași au ales să-și plătească chiria de cămin nu cu bani, ci cu muncă. Înarmați cu pensule și detergenți, ei zugrăvesc, vopsesc și fac curățenie generală, iar prin efortul lor instituția reușește să reducă semnificativ cheltuielile de renovare.

Bogdan Istrate, prorector al Universității Tehnice din Iași, a precizat că se are în vedere igienizarea spațiilor de bucătărie și a locurilor cu trafic intens pe parcursul anului universitar. El a adăugat că, prin această inițiativă, se realizează și o economie la bugetul campusului, de care beneficiază atât studenții, cât și instituția.

„Igienizarea spațiilor de bucătărie, locurile care au avut un trafic intens pe parcursul anului universitar. Facem, de asemenea, economie la bugetul campusului, astfel încât și ei, și noi avem de câștigat de pe urma acestui proces”, a declarat Bogdan Istrate, prorector Universitatea Tehnică din Iași.

Pentru studenții din Iași, pregătirile de toamnă înseamnă și muncă, și voie bună. În timp ce dau cu vopsea sau fac curățenie, tinerii pun muzică, glumesc și își fac prieteni noi. Atmosfera rămâne animată, chiar dacă scopul este unul serios: căminul trebuie pus la punct până la deschiderea anului universitar, programată pentru luni, 29 septembrie.

La căminele Universității Tehnice din Iași, prețul unei luni de cazare variază considerabil: studenții plătesc între 340 și 650 de lei, în funcție de dotările și condițiile pe care le oferă fiecare clădire.

O studentă a menționat că, fiind din Republica Moldova, beneficiază de gratuitate, însă a ales să participe la activități pentru a nu-și lăsa colegii singuri la greu. Ea a explicat că sarcina ei este să șteargă urmele de var de pe tocurile tuturor ușilor.