Într-o lume tot mai interconectată, educația a încetat de mult să fie limitată de granițele geografice ale unui singur stat. Republica Moldova, deși mică, devine un nod de interes pe harta educațională regională, reușind să atragă anual mii de tineri dornici să își construiască un viitor profesional solid.

Totuși, dinamica fluxurilor de studenți este una complexă: în timp ce tinerii moldoveni caută adesea oportunități în Occident, universitățile din Chișinău devin gazde primitoare pentru studenți din colțuri îndepărtate ale lumii, precum India sau Israel.

Spre deosebire de tinerii din Republica Moldova care aleg să plece la studii în străinătate și beneficiază adesea de programe de sprijin guvernamental sau burse europene care le acoperă integral costurile, studenții internaționali care aleg Republica Moldova se confruntă cu un regim financiar diferit.

În mod obișnuit, aceștia achită taxe de școlarizare considerabil mai mari decât cele stabilite pentru cetățenii moldoveni. Această diferențiere are o logică economică clară: taxele plătite de cetățenii străini reprezintă o sursă vitală de venit pentru bugetele universităților, permițând modernizarea infrastructurii și creșterea calității actului didactic pentru toți cursanții.

Cu toate acestea, pentru a crește atractivitatea academică a țării, au apărut inițiative care sparg acest tipar al taxelor ridicate.

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), una dintre instituțiile de elită ale învățământului superior de la Chișinău, a făcut un pas curajos în direcția internaționalizării, oferind un program de burse de școlarizare dedicate exclusiv studenților străini.

Această inițiativă nu este doar un gest de ospitalitate, ci o strategie de atragere a talentelor în domenii cheie pentru economia globală. În prezent, UTM pune la dispoziție cinci burse integrale, structurate pe două direcții de studiu extrem de căutate pe piața muncii.

Trei dintre aceste burse sunt alocate programului de „Medicină veterinară”. Acesta este un program de studii integrate, care îmbină licența și masteratul pe parcursul a șase ani de studiu intens. Importanța acestei specializări este majoră, având în vedere standardele internaționale de siguranță alimentară și sănătate animală.

Din punct de vedere financiar, valoarea unei astfel de burse este impresionantă: un an de studiu la această facultate costă 2.800 de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 56.300 de lei moldovenești. Pe parcursul celor șase ani necesari absolvirii, un student scutit de taxe economisește o sumă totală de aproximativ 337.800 de lei.

Celelalte două burse sunt direcționate către programul de licență „Inginerie software”, „perla coroanei” în era digitalizării. Costul anual pentru un student străin la acest profil este de 2.500 de euro (circa 50.300 de lei). Având în vedere durata studiilor, bursa acoperă o cheltuială totală de aproximativ 201.200 de lei.

Este esențial de menționat că aceste burse acoperă integral taxele de școlarizare pe întreaga durată a programului, însă studenții trebuie să își asigure din surse proprii cheltuielile adiacente, cum ar fi legalizarea documentelor, permisul de ședere, asigurarea medicală și transportul. Pentru a facilita accesul la informații, autoritățile au lansat platforma studyin.md, unde cinci universități publice își prezintă ofertele în limba engleză, reușind deja să atragă un număr record de 6.423 de studenți internaționali în acest an universitar.

În timp ce universitățile din Republica Moldova se deschid către lume, oportunitățile pentru elevii moldoveni de a experimenta mediul academic din România continuă să se diversifice. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) reînnoiește invitația pentru tinerii de peste Prut de a participa la West Summer University (WSU) 2026.

Această școală de vară nu este doar un curs de perfecționare, ci o experiență imersivă de două săptămâni, menită să elimine incertitudinile legate de trecerea de la liceu la facultate.

Programată să se desfășoare între 23 iulie și 8 august 2026, WSU oferă elevilor din Republica Moldova șansa de a alege între 12 facultăți diferite. Proiectul, realizat de Organizația Studenților din UVT, propune un mix echilibrat între rigoare academică și viață socială.

Participanții vor locui în cămine studențești, vor lua masa la cantină și vor asista la cursuri și seminare introductive susținute de profesori universitari. Dincolo de orele de curs, programul include ateliere de consiliere în carieră, seri sociale și competiții sportive, toate gândite pentru a simula cât mai fidel realitatea vieții de student într-unul dintre cele mai vibrante centre universitare din România, transmite diez.md.

Pentru mulți elevi, aceasta este prima ocazie de a testa dacă profilul ales li se potrivește cu adevărat, înainte de a face pasul decisiv al admiterii. Experiența de a trăi departe de casă, de a gestiona un program propriu și de a interacționa cu mentori academici oferă un avantaj competitiv major și o claritate mentală necesară în ultimul an de liceu.

Procesul de selecție pentru ediția din 2026 a West Summer University este deja în atenția tinerilor. Elevii interesați trebuie să completeze un formular de înscriere online până la data de 2 mai 2026. Selecția nu se bazează doar pe note, ci și pe motivația exprimată în răspunsurile din formular.

Până la 25 mai, cei acceptați vor primi confirmarea prin e-mail, moment în care vor trebui să transmită documentele oficiale: consimțământul semnat, adeverința de elev și dovada achitării taxei de participare.

Un aspect remarcabil al acestui proiect este componenta sa socială și incluzivă. Organizatorii au prevăzut mecanisme prin care elevii din medii dezavantajate pot participa gratuit. Această facilitate se adresează tinerilor orfani, celor din familii monoparentale, elevilor cu dizabilități sau celor care provin din familii cu venituri reduse.

Taxa de participare pentru ceilalți elevi, care va fi anunțată oficial pe canalele de social media ale proiectului, va include cazarea, două mese pe zi și accesul la toate activitățile recreative și educaționale.

Prioritate în procesul de selecție vor avea elevii care finalizează clasa a XI-a în anul școlar în curs, aceștia fiind considerați publicul-țintă principal, aflându-se în pragul marilor decizii. În cazul elevilor minori, participarea este posibilă numai în baza acordului scris, semnat de unul dintre părinți sau de tutorele legal. Acordul este disponibil aici.