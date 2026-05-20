Guvernul de la Chișinău implementează strategii de anvergură pentru protejarea cetățenilor și economiei. Într-o mișcare strategică fără precedent, Republica Moldova va înființa primul său sistem național de stocuri de urgență pentru produse petroliere. Această inițiativă are scopul de a garanta securitatea aprovizionării în eventualitatea unor crize majore pe piața internațională a carburanților.

Atât autoritățile statului, cât și companiile importatoare din domeniu vor avea obligația legală de a constitui rezerve masive de benzină, motorină, kerosen, păcură și gaz petrolier lichefiat. Volumele stabilite de executiv trebuie să asigure un consum echivalent cu minimum 90 de zile de importuri nete sau 61 de zile de consum intern, luându-se ca reper indicatorul cu valoarea cea mai mare.

Pentru a nu pune o presiune financiară bruscă pe piață, autoritățile au optat pentru un model hibrid de finanțare și administrare. Astfel, jumătate din obligația de stocare va reveni Entității Centrale de Stocare din Republica Moldova, în timp ce restul de 50% va fi acoperit direct de companiile private importatoare.

Procesul se va desfășura gradual pe o perioadă de opt ani, termenul limită pentru atingerea nivelului maxim al rezervelor strategice fiind stabilit pentru data de 1 iulie 2034.

Un aspect esențial al legii prevede ca cel puțin jumătate din aceste stocuri de urgență să fie păstrate fizic pe teritoriul țării, restul putând fi depozitat în alte state partenere.

Pe lângă securitatea energetică, executivul oferit vești excelente și pentru cetățenii din diaspora. Guvernul din Republica Moldova a aprobat oficial ratificarea unui acord istoric în domeniul securității sociale cu Slovacia, semnat recent la Bratislava.

Documentul prevede că moldovenii care au muncit legal în această țară vor beneficia de pensie, calculată proporțional cu perioadele de asigurare realizate în ambele state.

Această decizie consolidează o rețea extinsă de protecție socială, Republica Moldova având deja aplicate 18 astfel de acorduri dintr-un total de 22 semnate, inclusiv cu Italia, Franța sau Spania.

În paralel, autoritățile lansează măsuri masive pentru revitalizarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Planul strategic până în anul 2027 vizează o finanțare totală estimată la 4,26 miliarde de lei pentru următorii doi ani.

Printre obiectivele principale se numără crearea a peste 17 mii de noi locuri de muncă în sectorul privat din Republica Moldova, creșterea contribuției IMM-urilor la Produsul Intern Brut și triplarea volumului de finanțare nerambursabilă oferit tinerilor antreprenori prin intermediul ODA.