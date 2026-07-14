FSB susține că a dejucat un atac cu drone în regiunea Moscovei. Doi cetățeni din Republica Moldova ar fi fost implicați

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a împiedicat un atac cu drone care ar fi vizat o întreprindere strategică din regiunea Moscovei. Potrivit autorităților ruse, în presupusa operațiune ar fi fost implicați doi cetățeni ai Republicii Moldova, despre care susțin că au acționat la ordinele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Informațiile au fost prezentate marți, 14 iulie, de agenția rusă TASS și nu au putut fi verificate din surse independente.

Potrivit FSB, atacul urma să fie realizat cu 35 de drone de tip FPV, care ar fi fost asamblate la Kiev și echipate cu sisteme de control fabricate în Canada. Serviciul rus afirmă că toate dronele au fost descoperite și distruse de o unitate specială înainte de a fi lansate, iar incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale.

Conform comunicatului citat de TASS, dronele ar fi fost introduse ilegal pe teritoriul Federației Ruse într-un transport de plăci ceramice provenit din Spania, care ar fi tranzitat Slovacia și Polonia.

FSB susține că transportul s-ar fi desfășurat cu sprijinul serviciilor speciale europene, fără a prezenta dovezi în acest sens.

Potrivit autorităților ruse, în presupusa operațiune ar fi fost implicați doi cetățeni din Republica Moldova, Victor Pîrlog, născut în 1986, și Aurel Calos, născut în 1995.

FSB afirmă că cei doi ar fi fost recrutați de Serviciul de Securitate al Ucrainei, ar fi urmat o pregătire specială și ar fi închiriat un hangar destinat lansării dronelor. Conform versiunii prezentate de serviciul rus, după amenajarea locației, cei doi ar fi părăsit Federația Rusă.

În comunicat este menționat și Albert Vasiliev, prezentat drept rapper și blogger ucrainean, despre care FSB susține că ar fi fost implicat în organizarea presupusului atac.

FSB mai afirmă că Serviciul de Securitate al Ucrainei ar fi utilizat copii cu vârste între 13 și 16 ani pentru activarea unor cartele SIM destinate dronelor.

Totodată, autoritățile ruse susțin că persoana care ar fi închiriat hangarul și care, potrivit acestora, fusese recrutată de Kiev în schimbul unei sume de bani, a opus rezistență armată în timpul intervenției forțelor de securitate și a fost ucisă în schimbul de focuri. Informația este citată de publicația NewsMaker.

Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile ucrainene nu au reacționat la acuzațiile formulate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.

De asemenea, publicația NewsMaker a transmis că a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, însă instituția nu a oferit un răspuns până la publicarea știrii.