Republica Moldova va găzdui în 2027 conferința parlamentelor statelor candidate la UE. Chișinăul a semnat Declarația de la Belgrad
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Republica Moldova va organiza, în vara anului 2027, următoarea Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Decizia a fost luată la Belgrad, unde a fost semnată Declarația care pune bazele unei platforme permanente de cooperare între parlamentele statelor candidate.
Republica Moldova a semnat Declarația de la Belgrad alături de celelalte state candidate
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, și omologii săi din statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană au semnat Declarația de la Belgrad, document care instituie un mecanism permanent de dialog politic și cooperare parlamentară între aceste țări, se arată într-un comunicat.
Documentul a fost adoptat în cadrul Conferinței inaugurale a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, desfășurată la Belgrad în perioada 7–8 iulie 2026.
Declarația subliniază importanța strategică a procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru statele semnatare și cetățenii acestora și reafirmă angajamentul față de valorile europene, principiile democratice, statul de drept și respectarea drepturilor omului.
Totodată, documentul evidențiază rolul parlamentelor în promovarea reformelor legislative, exercitarea controlului democratic și consolidarea instituțiilor.
Conferința va avea loc anual, iar următoarea ediție se va desfășura la Chișinău
Semnatarii au convenit ca reuniunea președinților parlamentelor statelor candidate să devină un eveniment anual, organizat în cadrul unui mecanism permanent de dialog și cooperare parlamentară.
Declarația prevede, de asemenea, dezvoltarea cooperării între președinții parlamentelor, comisiile de specialitate, grupurile parlamentare și personalul secretariatelor parlamentare, prin schimburi de experiență și consultări privind procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Potrivit documentului adoptat la Belgrad, următoarea Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană va fi găzduită de Republica Moldova în anul 2027.
Declarația reafirmă sprijinul pentru continuarea reformelor necesare aderării la UE
Prin Declarația de la Belgrad, statele participante și-au reafirmat angajamentul de a continua implementarea acquis-ului Uniunii Europene și reformele necesare integrării europene.
Documentul susține intensificarea cooperării interparlamentare, schimbul de bune practici și consolidarea instituțiilor democratice, precum și continuarea dialogului într-un spirit de parteneriat și sprijin reciproc.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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