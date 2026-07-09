Bancnota euro care dispare definitiv. BCE schimbă toate celelalte bancnote. Ce trebuie să știe românii care dețin euro

După mai bine de două decenii de la introducerea monedei euro, Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește cea mai importantă schimbare de până acum a bancnotelor europene. Instituția lucrează la o nouă generație de bancnote, care vor avea un design complet diferit, elemente de securitate mai performante și caracteristici menite să le facă mai ușor de utilizat, inclusiv de persoanele cu deficiențe de vedere.

În același timp, o decizie deja confirmată de BCE marchează dispariția definitivă a uneia dintre cele mai cunoscute cupiuri: bancnota de 500 de euro nu va mai face parte din viitoarea serie.

Noua familie de bancnote euro va include doar șase cupiuri: 5, 10, 20, 50, 100 și 200 de euro.

Bancnota de 500 de euro, a cărei emitere a fost oprită în 2019, nu va fi reintrodusă în circulație. Decizia a fost menținută de Banca Centrală Europeană, după ce autoritățile europene au concluzionat că această bancnotă era folosită în mod frecvent în activități ilegale, inclusiv pentru spălarea banilor și finanțarea criminalității organizate.

Cu toate acestea, persoanele care dețin astfel de bancnote nu își vor pierde banii.

BCE precizează că bancnotele de 500 de euro aflate deja în circulație își păstrează valoarea integrală și rămân mijloc legal de plată. De asemenea, ele pot fi schimbate oricând la băncile centrale din Eurosistem, fără să existe un termen-limită pentru această operațiune.

În paralel cu eliminarea definitivă a bancnotei de 500 de euro din viitoarea serie, BCE desfășoară cel mai amplu proiect de redesenare a bancnotelor euro de la lansarea monedei unice.

Procesul a început în 2025, când instituția a lansat un concurs european de design. În prezent, designerii selectați pregătesc variantele finale, iar Consiliul guvernatorilor BCE urmează să aleagă designul câștigător până la sfârșitul anului 2026.

După aprobarea aspectului final, va începe etapa de producție și testare, astfel încât noile bancnote vor intra în circulație treptat, în următorii ani.

Banca Centrală Europeană a ales două direcții principale pentru viitorul design al bancnotelor.

Prima temă este dedicată culturii europene și pune în valoare personalități care au marcat istoria continentului. Printre numele propuse se află:

Maria Callas;

Ludwig van Beethoven;

Marie Curie;

Miguel de Cervantes;

Leonardo da Vinci;

Bertha von Suttner.

A doua temă urmărește să evidențieze patrimoniul natural al Europei și include imagini inspirate din râurile și păsările continentului, alături de reprezentări ale instituțiilor europene, pentru a simboliza unitatea și diversitatea Uniunii Europene.

Pe lângă schimbarea designului, BCE anunță că noile bancnote vor integra tehnologii moderne de protecție împotriva falsificării.

Totodată, acestea vor include elemente speciale care vor permite identificarea mai ușoară a fiecărei cupiuri, inclusiv de către persoanele cu deficiențe de vedere.

Obiectivul instituției este ca noua generație de bancnote euro să fie printre cele mai sigure din lume și să reflecte mai bine identitatea și valorile comune ale europenilor.

Potrivit Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor va selecta designul final până la sfârșitul anului 2026, după consultarea publicului și evaluarea propunerilor realizate de designerii participanți la concurs.

Ulterior, va urma procesul de producție și testare, iar noile bancnote vor începe să fie introduse treptat în circulație.

Actualele bancnote euro nu își vor pierde valoarea și vor continua să circule în paralel o perioadă de timp, urmând să fie înlocuite gradual pe măsură ce vor fi retrase din uz. De asemenea, bancnotele deja emise vor putea fi schimbate în condițiile stabilite de băncile centrale din Eurosistem.