SUA au creat doar 57.000 de locuri de muncă în iunie, în timp ce șomajul din zona euro a rămas la minimul istoric de 6,2%

SUA au creat doar 57.000 de locuri de muncă în iunie, în timp ce șomajul din zona euro s-a menținut la minimul istoric de 6,2%, influențând perspectivele privind politica monetară a Fed și BCE.

Noile date privind piața muncii evidențiază o diviziune transatlantică tot mai mare, cu o încetinire drastică a numărului de angajați în SUA, în timp ce rata șomajului din zona euro rămâne ancorată la un minim istoric. Noile cifre privind ocuparea forței de muncă, publicate joi, dezvăluie o traiectorie divergentă pentru cele mai importante economii avansate din lume deoarece încetinirile severe ale angajărilor din SUA contrastează cu rezistența istorică a piețelor muncii europene.

Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, numărul de angajați din afara agriculturii a crescut cu doar 57.000 în iunie. Această cifră a depășit drastic așteptările pieței, care anticipaseră o adăugare de 113.000 de locuri de muncă și marchează o scădere abruptă față de cele 172.000 de posturi create în luna precedentă.

În ciuda răcirii bruște a numărului total de locuri de muncă create, rata șomajului din SUA a scăzut în mod neașteptat la 4,2%, reprezentând o ușoară îmbunătățire față de 4,3% înregistrat în mai.

Alți indicatori prezintă o imagine nuanțată a economiei americane. Cererile inițiale de șomaj au rămas perfect constante la 215.000 pentru această săptămână, sfidând estimările analiștilor care prevăd o ușoară creștere de aproximativ 218.000. Între timp, cererile continue au scăzut ușor la 1,814 milioane, sub numărul estimat de 1,820 milioane. Peste Atlantic, peisajul ocupării forței de muncă în Europa continuă să demonstreze o constanță remarcabilă.

Conform datelor publicate de Eurostat, rata șomajului din zona euro a rămas stabilă la 6,2% în luna mai, menținându-se la un minim istoric pentru blocul monetar. Această cifră se aliniază perfect cu proiecțiile pieței și subliniază tensiunea persistentă a pieței muncii europene, chiar dacă incertitudinile economice mai ample persistă pe întreg continentul.

Cele mai recente rapoarte privind ocuparea forței de muncă ajung într-un moment critic atât pentru Rezerva Federală a SUA, cât și pentru Banca Centrală Europeană și pentru perspectivele lor de politică monetară.

În SUA, scăderea drastică a creșterii salariilor din afara sectorului agricol oferă dovezi convingătoare că piața muncii se înmoaie în sfârșit sub greutatea condițiilor financiare restrictive.

Rezerva Federală a optat pentru oprirea majorărilor ratelor dobânzilor în iunie, menținând costurile de împrumut constante, în timp ce factorii de decizie politică evaluează impactul întârziat al ciclului anterior de înăsprire.

Deși scăderea ratei șomajului la 4,2% prezintă o imagine ușor mixtă, cifra sumbră de 57.000 de angajați este probabil să consolideze poziția prudentă.

Analiștii sugerează că, dacă numărul de angajați continuă să fie la acest nivel scăzut, Rezerva Federală s-ar putea confrunta cu presiuni pentru a discuta reduceri ale ratelor dobânzilor mai târziu în cursul anului, pentru a preveni o contracție economică mai amplă în 2026, dar, deocamdată, o singură declarație preliminară probabil nu este suficientă.

„Datele privind salariile nu sunt interpretate ca o oscilație a creșterii, iar impulsul este să se readucă reducerile de prețuri. Aceasta este capcana. Șomajul tocmai a scăzut la 4,2%, așa că o Fed agresivă are toată acoperirea de care are nevoie pentru a analiza un singur raport salarial neclar, iar ameliorarea s-ar putea să nu vină”, a declarat Iggy Ioppe, director IT la Theo. „Un raport neclar va reduce imediat presiunea majorării, iar acest lucru se va observa în reevaluarea prețurilor înainte ca titlul să se stabilizeze, dar datele mai slabe nu sunt automat optimiste. Fed-ul modern a pus mai multă importanță pe credibilitatea inflației și mai puțin pe orientarea prospectivă, așa că un singur raport neclar s-ar putea să nu fie suficient pentru a mișca o Fed încă concentrată pe inflație”, a concluzionat Fabian Dori, director IT la Sygnum Bank.

În schimb, pentru Banca Centrală Europeană nu există nicio îndoială substanțială cu privire la faptul dacă va exista o schimbare de curs către favorizarea reducerilor ratelor dobânzilor.

Rata șomajului constantă de 6,2% din zona euro evidențiază cererea internă persistentă de lucrători și menține inflația ca o problemă prioritară.

BCE a procedat la o nouă majorare a ratei dobânzii în iunie, invocând presiuni persistente asupra prețurilor. Având în vedere că rata ocupării forței de muncă se situează la maxime istorice, factorii de decizie europeni se pot simți pe deplin justificați să mențină o postură strictă și agresivă.

Stabilitatea forței de muncă europene oferă băncii centrale o bază economică solidă pentru a absorbi condiții financiare mai restrictive fără a declanșa o recesiune imediată.