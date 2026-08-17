Romsilva răspunde după analiza ANAP privind achizițiile. 96% au fost atribuite prin proceduri competitive

Romsilva susține că 96% din valoarea contractelor atribuite în 2025 a trecut prin proceduri competitive. Regia a venit cu precizări după analiza Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind contractele acordate fără publicarea prealabilă a unui anunț.

Regia Națională a Pădurilor a atribuit anul trecut contracte în valoare totală de 692,52 milioane de lei. Potrivit precizărilor transmise luni de Romsilva, 96% din această sumă a fost atribuită prin proceduri competitive.

Restul de 4% a reprezentat achiziții realizate fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în baza articolului 104 alineatul (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Procentul corespunde unei valori de aproximativ 28 de milioane de lei, sumă menționată anterior și de ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Romsilva explică faptul că cea mai mare parte a acestor contracte a fost determinată de necesitatea unor intervenții urgente.

Potrivit regiei, 82,75% dintre achizițiile realizate în 2025 fără publicarea prealabilă a unui anunț au avut la bază situații de extremă urgență.

Romsilva menționează printre acestea doborâturile provocate de vânt, atacurile de dăunători și inundațiile.

Regia argumentează că asemenea evenimente necesită intervenții rapide din partea silvicultorilor pentru limitarea pagubelor, protejarea fondului forestier și, în anumite situații, a comunităților locale. Procedurile obișnuite de achiziție ar necesita, potrivit instituției, o perioadă mai lungă pentru finalizare.

Romsilva invocă în sprijinul acestei abordări inclusiv un punct de vedere metodologic transmis în aprilie 2018 de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Potrivit precizărilor regiei, ANAP admitea existența premiselor pentru aplicarea articolului 104 alineatul (1) litera c) în situații urgente provocate de factori biotici și abiotici care nu puteau fi anticipați.

Romsilva susține că utilizarea procedurilor fără publicarea prealabilă a unui anunț a fost redusă în ultimii trei ani.

Mai mult, începând din a doua jumătate a anului 2025, atribuirea unor asemenea contracte ar fi fost limitată semnificativ la inițiativa actualului director general al regiei, Jean Vișan.

Reprezentanții Romsilva afirmă că procedurile respective au fost desfășurate cu respectarea legislației și în acord cu punctul de vedere metodologic transmis de ANAP în urmă cu opt ani.

Regia anunță totodată că va pune la dispoziția instituțiilor competente documentele justificative pentru procedurile care fac obiectul analizei și afirmă că susține transparența, concurența și verificarea legalității achizițiilor publice.

Precizările Romsilva vin după ce ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că va convoca de urgență conducerea regiei la sediul ministerului.

Reacția a venit după publicarea, vineri, a analizei Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Diana Buzoianu arăta că Romsilva a atribuit în 2025 contracte în valoare de 28 de milioane de lei prin proceduri fără publicare și că regia se situa pe locul al doilea în clasamentul instituțiilor care au utilizat astfel de proceduri.