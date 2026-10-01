Romanul lui Thelyson Orelien, acuzat că a fost scris cu AI, se vinde tot mai bine în Franța! Câte exemplare au fost vândute de când a început scandalul

Romanul scriitorului canadiano-haitian Thelyson Orelien continuă să urce în clasamentele din Franța, în ciuda acuzațiilor privind folosirea inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI) și a plagiatului. „C’était ça ou mourir” a înregistrat vânzări mai mari în perioada 21-27 septembrie, la câteva zile după izbucnirea scandalului.

Vânzările romanului scriitorului canadiano-haitian Thelyson Orelien au continuat să crească în Franța după izbucnirea polemicii privind posibila utilizare a inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI) de către autor, potrivit datelor publicate, joi, de revista Livres Hebdo.

Romanul „C’était ça ou mourir”, publicat de Editura Grasset, a înregistrat vânzări fizice de 18.254 de exemplare în perioada 21-27 septembrie, față de 12.506 exemplare în săptămâna precedentă, conform clasamentului celor mai bine vândute cărți realizat de NielsenIQ BookData/Livres Hebdo.

Cartea ocupă astfel primul loc în categoria romanelor, devansând volumele publicate recent de Agnès Martin-Lugand și Marc Levy. În clasamentul general al vânzărilor, romanul se află pe locul al patrulea, după „Le casse du siècle”, de Sarah Knafo, care ocupă primul loc pentru a patra săptămână consecutiv și a ajuns la 210.000 de exemplare vândute de la lansare, precum și după două volume manga.

„C’était ça ou mourir” s-a vândut în aproximativ 65.000 de exemplare de la lansarea din 19 august, o cifră deosebit de ridicată pentru un prim roman semnat de un autor străin necunoscut anterior publicului francez.

„Cartea este pe val, cu vânzări în creștere de la o săptămână la alta, așa că este dificil de evaluat impactul scandalului”, a declarat, sub condiția anonimatului, un responsabil al editurii.

Susținut de numeroși librari, romanul a câștigat premiul Fnac pentru roman pe 21 septembrie, cu doar câteva ore înainte ca Thelyson Orelien să fie acuzat că a folosit pe scară largă inteligența artificială generativă pentru a-l scrie. Autorul, în vârstă de 38 de ani, a negat acuzațiile.

În același timp, scriitorul a fost vizat de acuzații de plagiat legate de texte publicate în Canada, țara în care locuiește din 2010.

Romanul prezintă întâmplările prin care trece un migrant între Haiti și Quebec. Volumul a fost însă exclus din selecția pentru premiul Goncourt, decizie care ar putea avea un impact asupra vânzărilor în săptămânile următoare.

Pe fondul amplorii pe care a luat-o acest caz, Thelyson Orelien și-a întrerupt, weekendul trecut, turneul în Franța și s-a întors în Canada. Scriitorul a declarat săptămâna trecută pentru agenția de presă AFP că va face declarații „când totul se va calma”.