AI va înlocui peste 50% dintre sarcinile de la locul de muncă în următorii ani. Ce se va întâmpla cu angajații?

Inteligența Artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) schimbă deja modul în care oamenii muncesc, iar peste jumătate dintre sarcinile profesionale ar putea fi automatizate în următorii cinci/zece ani. Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizațională și adopția AI, ne explică ce înseamnă această schimbare pentru angajați și viitorul muncii.

Inteligența Artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) înlocuiește deja mai mult de 50% dintre sarcinile pe care oamenii le desfășoară în prezent, iar această transformare va avea un impact asupra tuturor domeniilor profesionale, indiferent dacă este vorba despre marketing, vânzări sau resurse umane, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de specialitate, Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizațională și în adopția AI.

Potrivit expertului, studiile World Economic Forum și ale unor institute de cercetare indică faptul că, în următorii cinci până la zece ani, peste jumătate dintre sarcinile care fac parte din activitatea zilnică a angajaților vor fi automatizate. Astfel, chiar și în situația în care oamenii nu își schimbă locul de muncă, activitatea lor profesională va fi influențată de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Benzakour a atras atenția că automatizarea unei părți importante din activitatea profesională poate genera inclusiv o criză de identitate. El a explicat că, în discuțiile cu studenții din universități, aceștia ajung să se întrebe de ce mai este necesară obținerea unei diplome, fie că este vorba despre un masterat, un MBA sau o diplomă avansată, în condițiile în care AI preia tot mai multe sarcini.

Specialistul a arătat că este necesară dezvoltarea unor competențe care să permită oamenilor să înțeleagă și să evalueze inteligența artificială, să construiască noi forme de cunoaștere și să contribuie la conturarea unui viitor în care tehnologia să fie folosită în sprijinul oamenilor.

În opinia sa, AI ar trebui să amplifice calitățile oamenilor și să funcționeze ca o extensie a capacităților, valorii și expertizei acestora, dar și a modului în care colaborează.

„Îmi pare rău că o spun aşa, dar de fapt AI înlocuieşte mai mult de 50% din sarcinile pe care le facem astăzi. Şi asta se bazează pe studii de la World Economic Forum, unele de la toate aceste institute de cercetare care afirmă că, în următorii cinci până la zece ani, mai mult de 50% din sarcinile care fac parte din joburile voastre în fiecare zi vor fi automatizate. Aşa că iată, chiar dacă nu vă schimbaţi jobul, jobul va avea o influenţă asupra voastră, fie că sunteţi în marketing, fie că sunteţi în vânzări, fie că sunteţi în HR, nu aveţi de ales. Atunci dacă ia 50% din munca voastră, ce rămâne cu voi? Deci, vorbim despre o criză de identitate. Când merg la universităţi, mulţi studenţi se întreabă de ce ar mai trebui să obţină o diplomă, fie că este un master, fie că este un MBA, fie că este chiar o diplomă avansată. În cartea mea dezvolt ideea despre cum să învăţăm AI, cum să evaluăm, cum să construim acea cunoaştere şi să construim viitorul în regiunile care vor fi conduse de oameni. AI trebuie să ne amplifice calităţile şi să fie o extensie a ceea ce putem face, a valorii noastre, a expertizei noastre şi a modului în care colaborăm împreună”, a subliniat expertul.

Potrivit specialistului, dezvoltarea inteligenței artificiale generează un val de entuziasm deoarece oamenii pot avea acces, pentru prima dată, la echivalentul a 20 de ani de cunoștințe în doar câteva secunde.

Mohammed Benzakour a povestit că modul în care AI transformă societatea și viața personală a început să îl preocupe în urmă cu aproximativ doi ani, când a fost impresionat de capacitățile prezentate de ChatGPT. Experiența l-a determinat să își reevalueze modul de lucru și să își regândească rolul și valoarea în societate.

Specialistul a precizat că a participat la numeroase conferințe internaționale, inclusiv în Dubai și Europa, unde a avut ocazia să întâlnească lideri, investitori, directori executivi și studenți. În cadrul vizitelor la universități, el a observat un element comun în rândul oamenilor: entuziasmul provocat de posibilitatea de a accesa rapid cantități uriașe de cunoștințe cu ajutorul AI.

În același timp, Benzakour a remarcat și existența unei stări de teamă, prezentă în rândul unor categorii diferite de oameni. Aceasta este legată de posibilitatea înlocuirii prin AI, de provocările pe care tehnologia le poate aduce în activitatea de zi cu zi și de incertitudinea privind limitele propriilor capacități în raport cu inteligența artificială.

„Gândirea mea despre modul în care AI transformă societatea noastră, dar şi viaţa personală, a început acum doi ani. Cred că, la fel ca dumneavoastră, am fost uimit. Am fost lovit când ChatGPT mi-a arătat pentru prima dată capacităţile sale în 2022 şi cred că m-a determinat să mă întreb pe mine însumi, să regândesc modul în care îmi fac munca şi să-mi reconstruiesc cu adevărat rolul şi valoarea mea în societate. Am vorbit la multe conferinţe la nivel internaţional, în Dubai, în Europa. Am avut oportunitatea să întâlnesc mulţi lideri, investitori, CEO, studenţi. Merg la universităţi şi văd ceva în comun. Am văzut entuziasm, pentru că realizăm pentru prima dată că putem accesa 20 de ani de cunoştinţe în trei secunde. Cine nu este entuziasmat de asta? Hai să fim entuziasmaţi. Putem cu toţii să investim ca Warren Buffett şi să fim un agent mâine şi să începem să devenim mai bogaţi, nu-i aşa? În acelaşi timp, am văzut frică… Şi asta venea de la toată lumea. Am văzut frica de a fi înlocuiţi, frica de a fi provocaţi în fiecare zi, frica de a nu înţelege unde sunt limitele mele”, a afirmat Bezankour.

Mohammed Benzakour se numără printre primii 0,01% dintre utilizatorii de inteligență artificială la nivel global și are peste zece ani de experiență acumulată în cadrul Microsoft, LinkedIn și Deloitte. El a oferit consultanță guvernelor, companiilor și universităților în procesul de adoptare a AI și de transformare a forței de muncă. Experiența sa este reflectată în volumul „Human-Led, AI-Enabled: A Practical Guide to Thriving in the AI Era”, lansat și în România.

Vineri, specialiști în tehnologie participă la conferința „Human-Led, AI-Enabled: A Necessary Conversation”, organizată de Center for Economy & Society (CES) Bucharest.