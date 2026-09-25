O nouă restricție ar putea schimba traficul din București. Cine nu va mai putea circula între 7:00 și 9:00

Circulația și staționarea autovehiculelor folosite pentru aprovizionare și curierat pe drumurile publice din București ar putea fi interzise în intervalele 7:00 – 9:00 și 17:00 – 19:00. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București.

Propunerea se referă la activitățile de transport, livrare și manipulare a mărfurilor destinate persoanelor juridice și instituțiilor. Restricțiile ar urma să vizeze și serviciile de preluare și distribuire a coletelor sau documentelor, indiferent dacă acestea sunt efectuate contra cost sau în regim propriu.

Dacă proiectul va fi aprobat, noile reguli ar urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2027. Nerespectarea intervalelor de restricție ar putea atrage amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, sancțiunile urmând să fie aplicate de polițiștii locali.

Proiectul prevede mai multe categorii de vehicule și transporturi care nu ar urma să fie afectate de interdicțiile stabilite pentru orele de vârf. Printre acestea se numără:

autovehiculele serviciilor de urgență,

cele destinate activităților de ordine publică, apărare și securitate națională, precum și echipele care intervin pentru remedierea avariilor produse la rețelele de utilități publice.

Pe lista excepțiilor sunt incluse și transporturile medicale de urgență. Sunt menționate medicamentele, produsele sanguine, organele, țesuturile, celulele și consumabilele sanitare, care ar putea fi transportate fără aplicarea restricțiilor prevăzute în proiect.

De asemenea, măsura nu ar urma să se aplice livrărilor de catering și transportului alimentelor perisabile, refrigerate sau congelate efectuat cu vehicule frigorifice. Astfel, anumite activități de aprovizionare care presupun transporturi ce nu pot fi amânate ar rămâne exceptate de la intervalele stabilite pentru restricționarea circulației.

Șoferii care efectuează transporturile exceptate ar trebui însă să poată demonstra natura activității desfășurate. Potrivit proiectului, acest lucru s-ar realiza prin prezentarea unor documente care să ateste tipul transportului, acte ce ar urma să fie verificate de agenții constatatori.

Inițiatorii proiectului invocă nivelul ridicat al congestiei din București și traficul generat de vehiculele medii și mari utilizate pentru activități de aprovizionare și salubrizare. Potrivit referatului de aprobare, reducerea aglomerației ar necesita eliminarea din orele de vârf a unor activități care presupun „opriri și staționări dese”.

Documentul susține că activitățile logistice ar putea fi reprogramate în afara perioadelor cu trafic intens. Propunerea urmărește astfel ca transporturile de mărfuri și operațiunile asociate livrărilor să fie desfășurate la alte intervale orare decât cele în care circulația rutieră din Capitală este considerată aglomerată.

Referatul de aprobare indică și existența unor măsuri similare în alte municipii din România. Sunt menționate Cluj, Timișoara, Sibiu, Craiova, Satu Mare, Oradea și Constanța, unde au fost aplicate soluții care presupun ferestre orare pentru activitățile logistice sau restricții stabilite pentru anumite zone.

Proiectul aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București propune, astfel, stabilirea unor intervale clare în care circulația și staționarea vehiculelor de aprovizionare și curierat ar fi limitate, cu excepțiile prevăzute pentru serviciile și transporturile indicate în document.