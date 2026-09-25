ANOFM: Rata șomajului a crescut în România. Câți șomeri erau înregistrați la finalul lunii august

ANOFM anunță că rata șomajului din România a ajuns la 3,26% la sfârșitul lunii august, în creștere ușoară față de luna iulie. În evidențele agenției erau 260.919 persoane fără loc de muncă, cele mai multe provenind din mediul rural. Peste trei sferturi nu primeau indemnizație de șomaj.

Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,26% la sfârșitul lunii august 2026, în creștere cu 0,01 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

La sfârșitul lunii august, în evidențele ANOFM figurau 260.919 șomeri, cu 1.030 de persoane mai mult decât în luna iulie. Dintre aceștia, 61.718 erau șomeri indemnizați, iar 199.201 erau neindemnizați. Față de luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 3.960 de persoane, în timp ce numărul celor neindemnizați a scăzut cu 2.930 de persoane.

Astfel, peste trei sferturi dintre persoanele înregistrate în evidențele ANOFM nu beneficiau de indemnizație de șomaj.

Cei mai mulți șomeri proveneau din mediul rural. La sfârșitul lunii august, 188.421 de persoane fără loc de muncă locuiau în mediul rural, în timp ce 72.498 proveneau din mediul urban. Persoanele din mediul rural reprezentau, astfel, peste 72% din totalul șomerilor înregistrați.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, numărul bărbaților înregistrați ca șomeri a fost de 133.409, în timp ce numărul femeilor a ajuns la 127.510.

Cea mai numeroasă categorie de vârstă a fost reprezentată de persoanele de peste 55 de ani, cu 65.981 de șomeri. Aceasta a fost urmată de grupa de vârstă 40-49 de ani, care a cuprins 61.052 de persoane. La polul opus s-au aflat persoanele cu vârste între 25 și 29 de ani, cu 14.675 de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii august.

Datele ANOFM arată și o pondere ridicată a persoanelor cu un nivel redus de educație. Șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au reprezentat 28,48% din totalul persoanelor înregistrate. Șomerii cu studii gimnaziale au avut o pondere de 33,17%.

În total, persoanele fără studii și cele care au absolvit cel mult învățământul gimnazial au reprezentat aproape 62% dintre șomerii aflați în evidențele ANOFM. Persoanele cu studii universitare au avut o pondere de 5,09% din totalul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii august 2026.