Șomajul a crescut în România. Aproape 560.000 de persoane erau fără loc de muncă în trimestrul II, potrivit INS

Rata șomajului din România a ajuns la 6,8% în trimestrul II din 2026, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de primele trei luni ale anului. Cele mai mari probleme sunt în continuare în rândul tinerilor, unde rata șomajului se apropie de 30%, potrivit datelor publicate luni, 14 septembrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Populația activă a României număra 8,229 milioane de persoane în trimestrul II. Dintre acestea, 7,671 milioane erau persoane ocupate, iar 558.100 erau șomeri.

Din totalul populației ocupate, aproximativ 6,686 milioane de persoane aveau statut de salariat. Alte 985.200 de persoane erau incluse în categoria patronilor, lucrătorilor pe cont propriu și lucrătorilor familiali neremunerați.

În același timp, rata de ocupare a populației cu vârste între 15 și 64 de ani a ajuns la 62,7%. Indicatorul a crescut ușor, cu 0,1 puncte procentuale, comparativ cu trimestrul I din 2026.

Datele INS arată diferențe importante între rata de ocupare a bărbaților și cea a femeilor. În trimestrul II, 70,9% dintre bărbații cu vârste între 15 și 64 de ani erau ocupați, comparativ cu numai 54,3% dintre femeile din aceeași categorie de vârstă.

Diferențe semnificative apar și în funcție de mediul de rezidență. În mediul urban, rata de ocupare a fost de 69%, în timp ce în mediul rural a ajuns la numai 56,1%.

În cazul populației cu vârste între 20 și 64 de ani, rata de ocupare s-a situat la 68,8%, fiind, de asemenea, în creștere față de trimestrul precedent.

Situația este însă diferită în rândul celor mai tineri participanți la piața muncii. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata de ocupare a fost de numai 15,3% în trimestrul II.

În paralel cu creșterea ușoară a ratei de ocupare, șomajul a avansat. Rata șomajului s-a situat la 6,8% în trimestrul II din 2026, cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în trimestrul I.

INS definește rata șomajului drept ponderea șomerilor în populația activă. Datele utilizate sunt stabilite potrivit standardelor Biroului Internațional al Muncii.

În funcție de sex, rata șomajului a fost mai ridicată în rândul femeilor. Aceasta a ajuns la 7%, comparativ cu 6,6% în cazul bărbaților, diferența dintre cele două categorii fiind de 0,4 puncte procentuale.

Discrepanța devine considerabil mai mare atunci când sunt comparate mediile de rezidență. Rata șomajului a ajuns la 10,1% în mediul rural, față de numai 4% în mediul urban, ceea ce înseamnă un ecart de 6,1 puncte procentuale.

Cea mai ridicată rată a șomajului a fost înregistrată în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. Indicatorul a ajuns la 29,9% în trimestrul II din 2026.

Datele detaliate ale INS indică și diferențe importante în interiorul acestei categorii. În rândul tinerilor, rata șomajului a fost de 27,9% pentru bărbați și de 32,9% pentru femei.

Diferențe apar și în funcție de mediul de rezidență. Pentru grupa 15-24 de ani, rata șomajului a fost de 27,1% în mediul urban și de 31,8% în mediul rural, potrivit graficului publicat de INS.

Evoluția ocupării arată, în același timp, o reducere a ponderii tinerilor de 15-24 de ani care au un loc de muncă. Rata de ocupare pentru această categorie a coborât de la 18,7% în trimestrul II din 2025 la 15,3% în trimestrul II din 2026. Pentru grupa 25-54 de ani, rata de ocupare a fost de 77,6%, iar pentru persoanele între 55 și 64 de ani a ajuns la 58,3%.