Inflația anuală a ajuns la 6,2%. Chiriile, benzina și motorina, printre cele mai mari scumpiri, potrivit INS

Rata anuală a inflației a fost de 6,2% în august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). De la începutul anului, prețurile de consum au crescut cu 4,6%. Dincolo de evoluția generală a inflației, datele arată diferențe importante între produsele și serviciile plătite de români: chiriile sunt cu aproape 40% mai mari decât în urmă cu un an, motorina s-a scumpit cu peste 34%, iar benzina cu peste 25%.

Indicele prețurilor de consum a fost în august 2026 de 100,22% față de luna iulie, ceea ce indică o creștere lunară a prețurilor de 0,22%.

Față de decembrie 2025, rata inflației a ajuns la 4,6%, iar comparativ cu august 2025, rata anuală a fost de 6,2%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, respectiv septembrie 2025 – august 2026, față de precedentele 12 luni, s-a situat la 9,5%.

Calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, inflația anuală a fost de 6,3%.

Cele mai mari creșteri de preț la nivelul principalelor categorii au fost înregistrate în sectorul serviciilor.

În august 2026, serviciile erau cu 11,28% mai scumpe decât în august 2025. Mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere de 6,36%, în timp ce mărfurile alimentare s-au scumpit, în medie, cu 2,62%.

Față de luna iulie, serviciile s-au scumpit cu 0,71%, iar mărfurile nealimentare cu 0,61%. În schimb, prețurile alimentelor au scăzut, în medie, cu 0,71%.

Una dintre cele mai puternice creșteri din datele INS apare în cazul chiriilor. În august 2026, acestea erau cu 39,70% mai mari decât în aceeași lună din 2025 și cu 37,21% peste nivelul din decembrie anul trecut.

Serviciile de apă, canal și salubritate s-au scumpit cu 14,12% într-un an, în timp ce reparațiile auto, electronice și lucrările foto au înregistrat un avans de 10,81%.

Transportul rutier interurban s-a scumpit cu 10,55%, iar abonamentele de televiziune cu 13,20% față de august 2025.

Carburanții au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de preț din ultimul an.

Motorina era în august cu 34,61% mai scumpă decât în august 2025 și cu 35,75% peste nivelul din decembrie. Numai față de luna iulie, prețul motorinei a crescut cu 6,12%.

În cazul benzinei, scumpirea anuală a fost de 25,49%. Comparativ cu decembrie 2025, creșterea ajunge la 25,43%, iar față de iulie benzina s-a scumpit cu 6,64%.

Per ansamblu, combustibilii erau cu 17,03% mai scumpi decât în urmă cu un an.

În categoria alimentelor, cafeaua s-a scumpit cu 15,02% față de august anul trecut, în timp ce categoria cacao și cafea a consemnat o creștere de 13,14%.

Ouăle au fost cu 10,88% mai scumpe, iar laptele de vacă a înregistrat o creștere anuală de 8,31%.

Carnea de bovine s-a scumpit cu 8,50%, uleiul comestibil cu 6,36%, iar pâinea cu 5,09%.

Datele INS arată însă și reduceri importante de preț, în special în cazul legumelor și fructelor.

Fructele proaspete au fost cu 18,18% mai ieftine decât în august 2025. Cartofii s-au ieftinit cu 15,21%, iar categoria altor legume și conserve de legume a înregistrat o reducere de 10,61%.

Scăderile au fost și mai pronunțate de la o lună la alta. Fructele proaspete s-au ieftinit cu 9,92% în august față de iulie, cartofii cu 7,35%, iar alte legume și conserve de legume cu 10,31%.

În ceea ce privește energia, gazele naturale s-au ieftinit cu 3,44% față de august 2025 și cu 4,16% față de iulie. Energia electrică a fost, în schimb, cu 1,82% mai scumpă decât în urmă cu un an, iar energia termică a înregistrat o creștere anuală de 10,70%.