Pensii 2026. Cât primesc românii, în funcție de județ. Diferența ajunge la 1.350 de lei, potrivit INS

Pensia medie lunară a ajuns la 2.942 de lei în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 0,3% față de primele trei luni ale anului. În același timp, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 7.000, până la 4,913 milioane de persoane, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul II din 2026, România avea în medie 4,913 milioane de pensionari, cu 7.000 mai puțini decât în trimestrul precedent.

Numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat s-a situat la 4,573 milioane de persoane, în scădere cu 4.000 față de primele trei luni ale anului.

Pensia medie lunară, calculată luând în considerare sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari, a fost de 2.942 de lei, cu 0,3% mai mare față de trimestrul precedent.

În schimb, indicele pensiei medii reale, calculat în raport cu evoluția prețurilor de consum, a fost de 98,1%.

Comparativ cu trimestrul II din 2025, numărul mediu total de pensionari a scăzut cu 5.000 de persoane, în timp ce numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a crescut cu 11.000. Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut cu câte 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Datele INS arată diferențe importante în funcție de categoria pensiei.

În trimestrul II, pensia medie pentru limită de vârstă a fost de 3.278 de lei. Pentru pensiile anticipate și anticipate parțial, media a fost de 3.443 de lei.

Pensia medie de invaliditate s-a situat la 1.108 lei, iar cea de urmaș la 1.573 de lei.

Pensionarii pentru limită de vârstă reprezintă cea mai mare categorie, cu o pondere de 80,7% din totalul pensionarilor de asigurări sociale. Beneficiarii pensiilor de urmaș reprezintă 9,6%, cei cu pensii de invaliditate 8%, iar pensiile anticipate și anticipate parțial au o pondere de 1,6%.

Diferențele dintre județe sunt considerabile. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 3.579 de lei în București, cea mai ridicată valoare prezentată de INS.

Urmează județul Hunedoara, cu 3.498 de lei, și Brașov, cu 3.331 de lei.

La celălalt capăt al clasamentului se află Botoșani, unde pensia medie a fost de numai 2.229 de lei. Valori reduse au fost înregistrate și în Vrancea, 2.274 de lei, respectiv Vaslui, 2.285 de lei.

Diferența dintre valoarea maximă și cea minimă ajunge astfel la 1.350 de lei.

INS evidențiază diferențe majore și în ceea ce privește raportul dintre pensionarii de asigurări sociale de stat și salariați.

La nivel național, raportul a fost de 8 pensionari la 10 salariați. În București și Ilfov sunt numai 4 pensionari la 10 salariați, în timp ce în Teleorman raportul ajunge la 15 pensionari la 10 salariați. În Vaslui sunt 14 pensionari la fiecare 10 salariați.

Pensia medie brută de asigurări sociale de stat s-a situat la 2.821 de lei, iar pensia medie nominală netă a fost de 2.700 de lei.

În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, pensia medie nominală netă a reprezentat 52,5% din câștigul salarial mediu net, față de 57,9% în trimestrul precedent. INS precizează însă că, în urma modificărilor introduse prin Legea 360/2023, indicatorul a fost calculat diferit în trimestrul II, astfel încât valorile nu sunt pe deplin comparabile cu cele din perioada anterioară.

Datele INS arată și un decalaj important între pensiile încasate de femei și cele ale bărbaților.

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei a fost mai mică în toate categoriile analizate, inclusiv în cele în care femeile sunt mai numeroase.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia medie a femeilor a reprezentat 63% din cea a bărbaților. Cea mai mare diferență a fost înregistrată în cazul pensiilor anticipate și anticipate parțial, unde pensia medie a femeilor a reprezentat 60,8% din cea a bărbaților.

În trimestrul II din 2026, numărul total al beneficiarilor indemnizației sociale pentru pensionari a fost de 885.900.

Dintre aceștia, 844.100 proveneau din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,5% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat.

Alți 37.900 erau pensionari proveniți din fostul sistem pentru agricultori, iar 3.900 proveneau din sistemul militar.