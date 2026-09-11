Fed, tot mai aproape de o majorare a dobânzii. Piețele văd o probabilitate de 70%

Rezerva Federală a SUA (Fed) ar putea majora costurile de împrumut la reuniunea din 15-16 septembrie, după ce noile date privind prețurile de producție au indicat că presiunile inflaționiste rămân ridicate. Traderii estimează acum o probabilitate de aproximativ 70% pentru o creștere a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale, față de aproximativ 65% înainte de publicarea datelor, potrivit Reuters.

Prețurile de producție din Statele Unite au crescut cu 5,4% în cele 12 luni încheiate în august. Evoluția generală a prețurilor angro s-a încadrat în estimările economiștilor, însă detaliile raportului privind Indicele Prețurilor de Producție (PPI) indică persistența presiunilor inflaționiste.

O parte din progresul înregistrat anterior în reducerea inflației riscă să fie inversată, pe fondul problemelor care afectează distribuția petrolului la nivel mondial din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și al cererii mai mari pentru produse electronice, alimentată de investițiile în inteligență artificială.

În august au crescut și costurile suportate de producători pentru transport și depozitare. Scumpiri au fost înregistrate, de asemenea, în cazul serviciilor spitalicești și al transportului aerian.

În același timp, datele săptămânale privind cererile pentru indemnizații de șomaj sugerează că piața americană a muncii rămâne stabilă.

Următorul test important pentru politica monetară americană vine vineri, când vor fi publicate datele privind Indicele Prețurilor de Consum (CPI).

Acestea vor oferi oficialilor Fed o imagine mai completă asupra evoluției inflației înaintea deciziei privind dobânda. Banca centrală americană analizează dacă nivelul actual al ratei de politică monetară exercită suficientă presiune pentru readucerea inflației la ținta de 2%.

Inflația din SUA se menține peste obiectivul Fed de cinci ani și jumătate. Dobânda de politică monetară este în prezent în intervalul 3,50%-3,75%, nivel la care se află din decembrie.

Analiștii Capital Economics consideră că datele privind prețurile de producție continuă să indice o inflație relativ ridicată și că Fed este probabil să majoreze dobânda în acest an, chiar dacă nu va lua această decizie în septembrie.

O eventuală intervenție chiar la reuniunea de săptămâna viitoare va depinde însă în mare măsură de evoluția inflației de bază măsurate prin CPI.

Înaintea publicării datelor de joi, traderii estimau la aproximativ 65% probabilitatea ca Fed să majoreze dobânda cu un sfert de punct procentual la reuniunea din 15-16 septembrie.

După apariția noilor cifre privind inflația la producători, probabilitatea a urcat spre 70%, potrivit prețurilor contractelor futures pe rata fondurilor federale tranzacționate la CME Group.

Așteptările piețelor indică, de asemenea, că până la sfârșitul anului Fed va majora aproape sigur dobânda cel puțin o dată, existând posibilitatea a două creșteri.

Evoluția prețurilor petrolului complică suplimentar situația băncilor centrale. Intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu a afectat distribuția globală de petrol și a împins cotațiile Brent peste pragul de 100 de dolari pe baril.

Presiunile nu se limitează la Statele Unite. Banca Centrală Europeană a majorat joi dobânzile-cheie, în încercarea de a limita efectele inflaționiste generate de creșterea costurilor energiei.

Pentru Fed, atenția se mută acum asupra datelor privind prețurile de consum. Rezultatele publicate vineri ar putea cântări decisiv în hotărârea pe care banca centrală americană o va lua la reuniunea din 15-16 septembrie.