BCE majorează din nou dobânzile. Noile rate intră în vigoare pe 16 septembrie

Banca Centrală Europeană a decis joi o nouă majorare a dobânzilor, cu 25 de puncte de bază, a doua creștere din acest an. De la 16 septembrie 2026, dobânda la facilitatea de depozit va ajunge la 2,50%. BCE avertizează că presiunile inflaționiste generate de conflictul din Orientul Mijlociu ar putea persista, în timp ce perspectivele economice rămân marcate de un grad ridicat de incertitudine.

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene a decis joi să majoreze cu 25 de puncte de bază toate cele trei rate reprezentative ale dobânzilor, aceasta fiind a doua creștere decisă în cursul anului 2026.

Începând cu 16 septembrie, rata dobânzii la facilitatea de depozit va urca la 2,50%, rata aferentă operațiunilor principale de refinanțare va ajunge la 2,65%, iar rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală va crește la 2,90%.

Decizia vine într-un context în care BCE constată că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, iar revenirea inflației la ținta instituției ar putea dura mai mult decât se anticipa.

„Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaţioniste, iar inflaţia ar trebui să se menţină la niveluri net superioare ţintei pe o perioadă prelungită. Decizia adoptată astăzi subliniază angajamentul Consiliului guvernatorilor de a defini politica monetară astfel încât să asigure stabilizarea inflaţiei la nivelul ţintei de 2% pe termen mediu”, a transmis BCE.

Noile proiecții ale experților BCE indică o inflație totală medie de 3% în 2026. Pentru 2027, instituția estimează o rată de 2,5%, iar pentru 2028, de 2,1%, nivel apropiat de ținta de 2%.

În cazul inflației calculate fără produsele energetice și alimente, estimările indică 2,5% în 2026, 2,6% în 2027 și 2,3% în 2028.

Față de prognozele publicate în luna iunie, estimarea privind inflația pentru 2026 a rămas neschimbată. În schimb, proiecțiile pentru 2027 și 2028 au fost revizuite în creștere.

În pofida presiunilor asupra prețurilor, BCE vede o economie a zonei euro mai rezilientă decât anticipase anterior.

Scenariul de bază indică o creștere economică de 0,9% în 2026, urmată de un avans de 1,4% în 2027 și de 1,5% în 2028.

Estimările pentru 2026 și 2027 au fost revizuite în sus față de exercițiul anterior de prognoză, BCE explicând modificarea prin evoluția peste așteptări a economiei zonei euro.

Riscurile rămân însă importante, în special din cauza situației energetice și geopolitice.

„Perspectivele rămân deosebit de incerte, cu riscuri în sensul creşterii la adresa inflaţiei şi în sensul scăderii la adresa expansiunii economice. Referitor la şocul energetic, scenariile actualizate elaborate de experţi ilustrează marea varietate de rezultate cu privire la modul în care creşterea economică şi inflaţia ar evolua potrivit diferitelor ipoteze privind intensitatea şi durata sa, precum şi efectele sale indirecte şi de runda a doua”, potrivit comunicatului BCE.

Consiliul guvernatorilor nu a indicat dacă majorarea din septembrie va fi urmată de noi creșteri. Instituția spune că va lua deciziile de la o ședință la alta, în funcție de evoluția datelor economice.

Vor fi urmărite în special perspectivele inflației și riscurile asociate, noile date economice și financiare, dinamica inflației de bază și modul în care politica monetară este transmisă în economie.

BCE subliniază că nu își asumă în avans un anumit traseu al ratelor dobânzilor.

În paralel, portofoliile acumulate prin Programul de achiziționare de active (APP) și Programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (PEPP) continuă să fie reduse într-un ritm considerat măsurat și previzibil.

Eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor care ajung la scadență.

BCE precizează că este pregătită să își ajusteze instrumentele aflate la dispoziție pentru a readuce inflația la ținta de 2% pe termen mediu și pentru a proteja transmisia politicii monetare în toate statele zonei euro.

Instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (TPI) rămâne, de asemenea, disponibil în situația unor evoluții nejustificate și dezordonate ale piețelor care ar putea afecta transmiterea deciziilor BCE.