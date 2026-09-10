O piață uriașă se deschide pentru lactatele românești. Ce pregătește ANSVSA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) lucrează la mecanismele necesare pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului aferent formalităților pentru exportul de lapte și produse lactate românești în China.

Demersurile au la bază protocoalele sanitar-veterinare semnate în luna martie, care stabilesc condițiile pentru accesul produselor românești pe piața chineză. Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a avut, la sediul instituției, o întâlnire de lucru cu atașații economici ai României în Republica Populară Chineză desemnați pentru regiunile strategice Beijing și Shanghai. Discuțiile au vizat identificarea și stabilirea mecanismelor operative necesare pentru dezvoltarea schimburilor comerciale dintre România și China.

La reuniunea tehnică a fost invitată și conducerea Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), potrivit informațiilor transmise de ANSVSA. Participarea reprezentanților industriei a urmărit conectarea cerințelor tehnice și administrative cu interesele procesatorilor români care vizează piața chineză.

Potrivit instituției, obiectivul întâlnirii a fost clarificarea măsurilor necesare pentru aplicarea protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie. Documentele stabilesc baza legală pentru exportul de lapte și produse lactate românești în China.

ANSVS: Întâlnirea a avut ca scop stabilirea măsurilor concrete de aplicare a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie de către președintele ANSVSA. Aceste documente oficiale reglementează cadrul legal pentru exportul de lapte și produse lactate românești pe piața chineză. Facilitarea legăturilor comerciale și a exporturilor se realizează printr-o abordare integrată, în care fiecare organizație acționează conform competențelor sale profesionale.

Autoritatea are responsabilități legate de reglementarea și controlul sanitar-veterinar al operațiunilor de export. Printre atribuțiile sale se află evaluarea unităților de procesare, emiterea certificatelor de export și verificarea conformității tehnice a fabricilor românești cu standardele solicitate de partea chineză.

În același timp, reprezentanții sectorului privat urmează să aibă un rol în facilitarea legăturii dintre procesatori și autoritățile sau structurile economice relevante. Asociația Patronală Română din Industria Laptelui va participa la acest proces ca partener de dialog economic.

APRIL va asigura suportul logistic și va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor. Asociația va avea, de asemenea, responsabilitatea de a transmite membrilor săi cerințele tehnice și de a sprijini operatorii economici la pregătirea și completarea documentației necesare.

Prin acest demers instituțional se urmărește simplificarea procedurilor și accelerarea formalităților prin facilitarea contactului direct între unitățile de profil din România, care intenționează să exporte și îndeplinesc criteriile de conformitate solicitate de partea chineză, și reprezentanții economici români din Beijing și Shanghai.

Potrivit președintelui ANSVSA, aplicarea protocoalelor bilaterale presupune o coordonare tehnică între instituțiile și organizațiile implicate. Această coordonare urmărește reducerea etapelor administrative și facilitarea contactelor comerciale directe între companiile românești și reprezentanții economici ai României din China.

„Aplicarea acordului bilateral semnat în luna martie necesită o coordonare tehnică riguroasă, pentru accelerarea și simplificarea procedurilor și a formalităților, în scopul facilitării legăturilor comerciale directe. ANSVSA garantează îndeplinirea standardelor de siguranță alimentară. Prin aceste acțiuni, ANSVSA face toate demersurile necesare pentru dezvoltarea și diversificarea exporturilor românești, oferind operatorilor un cadru predictibil”, a declarat președintele ANSVSA, citat în comunicat.

Conform ANSVSA, traseul tehnic discutat la întâlnirea cu reprezentanții economici ai României în China are ca obiectiv crearea unei legături directe între procesatorii români și birourile diplomatice economice din Beijing și Shanghai. Demersul este destinat unităților care doresc să exporte produse lactate și care îndeplinesc cerințele sanitare veterinare stabilite prin acordul bilateral.

Mecanismul analizat ar urma să contribuie la fluidizarea circuitului administrativ aferent exporturilor. În același timp, responsabilitățile fiecărei organizații rămân legate de competențele sale: ANSVSA pentru verificarea și certificarea conformității sanitare veterinare, iar APRIL pentru sprijinirea procesatorilor și centralizarea intereselor comerciale.

Instituția precizează că procedurile vizează unitățile care întrunesc condițiile sanitare veterinare agreate de partea chineză. Pentru acestea, mecanismul urmărește facilitarea interacțiunii cu reprezentanții economici români din China și fluidizarea documentației necesare operațiunilor de export.

Potrivit sursei citate, măsurile discutate la reuniunea tehnică sunt legate de punerea în aplicare a protocoalelor semnate în luna martie și de organizarea circuitului necesar pentru operatorii români care îndeplinesc criteriile stabilite pentru accesul pe piața chineză.