Investiție uriașă lângă Plovdiv, Bulgaria. Ce va produce noua fabrică chineză

O nouă fabrică chineză de componente auto a fost inaugurată lângă Plovdiv, Bulgaria, în zona industrială Trakiya, investiția depășind 32 de milioane de euro. Unitatea este a doua investiție chineză de acest tip realizată în această zonă industrială.

Fabrica este destinată producției de componente din aluminiu pentru industria auto. Compania estimează că va crea 100 de locuri de muncă până la sfârșitul anului, pe măsură ce activitatea unității va fi extinsă.

Inaugurarea oficială a fost făcută de prim-ministrul Rumen Radev, care a prezentat investiția drept un semnal al interesului tot mai mare al investitorilor străini pentru Bulgaria. El a asociat proiectul și cu o schimbare mai amplă a direcției economice urmărite de țară.

„Întreprinderea de înaltă tehnologie de astăzi, construită într-un timp record, demonstrează că investițiile chineze au un loc în Bulgaria și pot găsi o piață pentru produsele lor în întreaga Europă de aici”, a declarat prim-ministrul.

Radev a pus noua investiție în legătură cu dezvoltarea relațiilor economice dintre Bulgaria și China. El a amintit declarația privind parteneriatul strategic dintre Sofia și Beijing, semnată în 2019.

Potrivit premierului, Bulgaria urmărește să își schimbe treptat modelul economic, astfel încât acesta să nu mai fie centrat în principal pe consum, redistribuire și utilizarea forței de muncă ieftine. Direcția indicată de Radev presupune atragerea unui volum mai mare de investiții și dezvoltarea unor activități de producție cu valoare adăugată mai ridicată.

Noua fabrică de componente din aluminiu se înscrie în această orientare, prin dezvoltarea unei activități industriale destinate sectorului auto. Investiția depășește deja 32 de milioane de euro, iar planurile companiei prevăd crearea a 100 de locuri de muncă până la finalul anului.

Proiectul reprezintă, totodată, a doua investiție chineză de acest tip din zona industrială Trakiya, consolidând prezența companiilor chineze în această regiune industrială de lângă Plovdiv.

Programul vizitei lui Rumen Radev în zona industrială Trakiya a inclus și lansarea construcției unei alte unități industriale. Este vorba despre o instalație destinată producerii de soluții saline și materiale medicale.

Investiția pentru această nouă instalație este estimată la 7 milioane de euro. Proiectul se adaugă astfel investițiilor industriale aflate în dezvoltare în zona Plovdiv.

Pe lângă inaugurarea fabricii de componente auto și lansarea construcției noii instalații pentru produse medicale, prim-ministrul a inspectat și lucrările la un proiect important de infrastructură rutieră din regiunea Plovdiv.

Vizita a reunit astfel mai multe proiecte legate de dezvoltarea industrială și infrastructura din regiune, de la producția de componente pentru industria auto și materiale medicale până la lucrările la infrastructura rutieră.