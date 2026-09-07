ANRE a dat undă verde unei investiții de zeci de milioane de euro. Va fi construită o baterie uriașă de stocare a energiei la Ișalnița

Ker Toki Power România demarează prima sa investiție greenfield pe piața locală, prin dezvoltarea unei instalații de stocare a energiei electrice la Ișalnița. Proiectul prevede o baterie de stocare de tip stand-alone, cu o putere instalată de 147 MW și o capacitate inițială de 294 MWh, care va putea fi extinsă până la 609 MWh.

Investiția este dezvoltată prin intermediul societății Oltenia Tech Investment Solution și are o valoare estimată la câteva zeci de milioane de euro. Potrivit companiei, proiectul ar putea fi finalizat în prima parte a anului viitor.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat recent autorizația de înființare solicitată de Oltenia Tech Investment Solution pentru noua capacitate energetică „Instalație de Stocare Energie Electrică – IS Ișalnița”.

Proiectul reprezintă prima investiție greenfield realizată în România de Ker Toki Power România.

„Suntem încântaţi să anunţăm prima investiţie greenfield pe care Ker Toki Power România o realizează în România. Proiectul de la Işalniţa marchează un pas important în strategia noastră de dezvoltare pe piaţa locală şi reflectă angajamentul nostru de a contribui la un sistem energetic mai flexibil, mai eficient şi mai bine pregătit pentru integrarea energiei regenerabile”, a afirmat Aurel Mîndrican, director general al companiei.

În prima etapă, instalația de la Ișalnița va avea o putere instalată de 147 MW și o capacitate de stocare de 294 MWh. Proiectul a fost însă conceput astfel încât capacitatea să poată fi extinsă până la 609 MWh.

Dezvoltarea noii instalații vine în contextul creșterii producției de energie din surse regenerabile și al necesității de a asigura stabilitatea sistemului energetic.

Sistemele de stocare permit păstrarea energiei în perioadele în care producția este ridicată și utilizarea acesteia ulterior, contribuind astfel la flexibilizarea sistemului și la integrarea mai eficientă a producției regenerabile.

Prin investiția de la Ișalnița, Ker Toki Power România urmărește să își dezvolte capacitatea de agregare și optimizare a energiei electrice, precum și să contribuie la reducerea costurilor asociate echilibrării.

Proiectul de la Ișalnița face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei pentru piața românească. Ker Toki Power România intenționează să dezvolte capacități proprii de stocare stand-alone cu baterii, cu o capacitate totală estimată între 609 și 1.200 MWh.

Ker Toki Power România este sucursală a Toki Power Holding GmbH și face parte din Grupul Renalfa Solarpro. Compania activează ca furnizor, optimizator, agregator și trader de energie electrică și este licențiată de ANRE.

Împreună cu holdingul din care face parte, compania furnizează servicii de achiziție și furnizare a energiei electrice în România, Bulgaria, Macedonia de Nord și Ungaria și tranzacționează produse energetice pe bursele regionale.

Portofoliul grupului cuprinde peste 2.000 de producători independenți de energie electrică și peste 4.000 de întreprinderi mici și mijlocii, alături de mari consumatori industriali.