ANRE a dat undă verde. România introduce Codul pentru hidrogen. Noile reguli vizează energia, industria și transporturile

România face un nou pas în dezvoltarea pieței hidrogenului, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Codul pentru hidrogen. Documentul stabilește regulile aplicabile întregului lanț, de la producție și stocare până la transport, distribuție, comercializare și utilizare. ANRE precizează că noul Cod nu introduce, prin el însuși, cerințe tehnice suplimentare pentru echipamente sau instalații și nici obligații de investiții.

Codul pentru hidrogen a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2026, în ședința Comitetului de reglementare din 28 august 2026.

Adoptarea documentului reprezintă o etapă în dezvoltarea cadrului național necesar integrării hidrogenului în sistemul energetic. Totodată, măsura contribuie la îndeplinirea componentei aferente Jalonului 126 din Planul Național de Redresare și Reziliență, referitoare la actualizarea cerințelor de reglementare de-a lungul lanțului valoric al hidrogenului.

„În şedinţa Comitetului de reglementare din data de 28.08.2026 a fost aprobat Ordinul ANRE nr. 56/2026 privind aprobarea Codului pentru hidrogen, document care stabileşte principiile, cerinţele şi regulile de reglementare aplicabile activităţilor din lanţul valoric al hidrogenului. Codul acoperă principalele activităţi ale acestui lanţ: producerea, înmagazinarea şi stocarea, terminalele, transportul, distribuţia, furnizarea şi comercializarea, precum şi utilizarea hidrogenului”, arată ANRE.

Noul cadru stabilește principiile generale de reglementare și cerințele care trebuie avute în vedere pentru fiecare dintre activitățile din lanțul hidrogenului.

Codul delimitează și responsabilitățile ANRE în raport cu celelalte autorități care au competențe în acest domeniu.

Sunt vizate producerea hidrogenului, înmagazinarea și stocarea, terminalele, transportul, distribuția, furnizarea și comercializarea, dar și utilizarea acestuia.

Documentul clarifică, de asemenea, documentația minimă și criteriile de evaluare necesare pentru emiterea avizului prealabil obligatoriu al ANRE în cazul normelor tehnice elaborate de operatorii prevăzuți de legislația în vigoare.

Evaluarea privește, printre altele, domeniul de aplicare, standardele utilizate, limitele de compoziție analizate, interoperabilitatea și efectele asupra siguranței utilizatorilor.

Autoritatea subliniază că aprobarea Codului pentru hidrogen nu înseamnă introducerea automată a unor noi cerințe tehnice pentru instalațiile și echipamentele existente sau viitoare.

Potrivit ANRE, documentul nu introduce, prin el însuși, cerințe tehnice noi pentru echipamente ori instalații și nici nu creează obligații de investiții.

În schimb, este stabilit cadrul general în care urmează să funcționeze și să se dezvolte această componentă a pieței energetice.

Codul conține și prevederi referitoare la furnizarea și comercializarea hidrogenului.

În limitele legislației actuale, sunt stabilite principii pentru evitarea barierelor nejustificate și pentru desfășurarea activităților de comercializare în condiții transparente și nediscriminatorii.

Trebuie respectate, în același timp, regulile referitoare la calificarea hidrogenului regenerabil sau cu emisii reduse de carbon, precum și cele privind utilizarea garanțiilor de origine, în conformitate cu reglementările specifice.

ANRE estimează că dezvoltarea acestei piețe poate avea efecte inclusiv asupra consumatorilor finali, în contextul utilizării hidrogenului drept combustibil în industrie și transporturi.

„Prin aprobarea Codului pentru hidrogen, ANRE contribuie la crearea unui cadru de reglementare predictibil pentru dezvoltarea unei noi componente a pieţei de energie, cu impact semnificativ asupra consumatorilor finali prin utilizarea hidrogenului drept combustibil în industrie şi transporturi şi de susţinere a procesului de decarbonizare a economiei”, se precizează în document.

Aprobarea Codului vine în contextul în care România pregătește cadrul mai larg pentru utilizarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon.

Proiectul de lege privind integrarea acestui tip de hidrogen în sectoarele industriei și transporturilor a fost adoptat recent de Camera Deputaților. Noul Cod aprobat de ANRE completează cadrul de reglementare necesar dezvoltării viitoare a pieței hidrogenului în România.