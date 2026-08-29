Regulă pentru românii care cumpără mașini second-hand. Ce trebuie să dovedească înainte de tranzacție

Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea mașinilor în România a fost actualizat în 2026. Noul formular, denumit „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport – Model 2026 ITL 054”, introduce o rubrică privind situația fiscală a cumpărătorului, actualizează termenul pentru transcrierea dreptului de proprietate și include informații adaptate vehiculelor electrice și noilor acte de identitate.

Una dintre cele mai importante modificări privește situația fiscală a persoanei care cumpără vehiculul. Noul formular conține o rubrică destinată verificării obligațiilor fiscale ale cumpărătorului.

Schimbarea vine în contextul modificării Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 7/2026. Începând cu 25 februarie 2026, la vânzarea unui mijloc de transport, și cumpărătorul trebuie să demonstreze că nu are obligații fiscale locale neachitate. Anterior, verificarea fiscală din procedura de vânzare îl viza în principal pe vânzător.

Dovada poate fi făcută prin intermediul certificatului de atestare fiscală sau, în anumite situații, prin verificarea electronică a obligațiilor fiscale.

Lipsa acestei dovezi poate conduce la nulitatea de drept a contractului, potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală. Astfel, în cadrul unei tranzacții auto trebuie verificată situația fiscală a ambelor părți.

O altă schimbare vizibilă în noul formular privește termenul în care cumpărătorul trebuie să solicite transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Noul model indică un interval de 90 de zile. Ordinul adoptat în august 2026 nu introduce însă acest termen, ci actualizează formularul pentru a-l pune în acord cu legislația rutieră deja în vigoare.

Vechiul model de contract, folosit din 2016, continua să menționeze un termen de 30 de zile, deși legislația rutieră stabilise ulterior o perioadă de 90 de zile.

Respectarea termenului este importantă și din perspectiva circulației vehiculului.

Dacă noul proprietar nu solicită transcrierea în termenul legal, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la finalizarea procedurii.

Prin urmare, cumpărătorul trebuie să încheie formalitățile de transcriere în cele 90 de zile calculate de la dobândirea dreptului de proprietate asupra mașinii.

Actualizarea formularului ține cont și de schimbările produse în piața auto.

În cazul vehiculelor electrice, noul document permite înscrierea puterii motorului în kilowați, deoarece aceste automobile nu au o capacitate cilindrică similară vehiculelor echipate cu motoare termice.

Formularul conține și modificări privind tipurile de acte de identitate acceptate, astfel încât să poată fi utilizat inclusiv în cazul noilor documente de identitate.

Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport este formularul tipizat utilizat pentru transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

Noul model ITL 054 a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026, emis de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 680 din 17 august 2026 și înlocuiește formularul stabilit în anul 2016.