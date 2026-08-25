Firmele pot obține până la 18 milioane de euro de la stat. Ce vehicule pot cumpăra cu banii nerambursabili

Firmele de transport pot solicita ajutoare de stat de până la 18 milioane de euro pentru cumpărarea vehiculelor cu emisii zero. Echivalentul în lei va fi stabilit la cursul InforEuro din iunie 2026. Modificarea crește cu aproape 3 milioane de lei plafonul efectiv disponibil unei întreprinderi. Bugetul total al schemei rămâne însă neschimbat, la 299 de milioane de euro.

Firmele vor putea accesa finanțarea prin schema de ajutor de stat modificată prin Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 794/2026, publicat marți, 25 august, în Monitorul Oficial. Actul normativ introduce un nou curs de referință pentru calcularea în lei a sumelor disponibile.

Schema este destinată achiziționării vehiculelor nepoluante utilizate în transportul rutier și feroviar de mărfuri. Finanțarea acoperă și navele folosite pentru transportul maritim sau pentru transportul de pasageri și mărfuri pe căile navigabile interioare.

Bugetul total rămâne stabilit la 299 de milioane de euro și este finanțat din Fondul pentru modernizare. Ministerul Transporturilor va distribui fondurile prin mai multe proceduri succesive de ofertare concurențială, până când întreaga sumă va fi epuizată.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește atât sursa finanțării, cât și noul curs folosit pentru conversia bugetului în moneda națională.

„Bugetul alocat schemei este echivalentul în lei, la cursul InforEuro din luna iunie 2026, al sumei de 299.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare”, prevede ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Anterior, conversia bugetului în lei era realizată la cursul InforEuro din iulie 2025, de 5,0816 lei pentru un euro. Noul curs de referință, corespunzător lunii iunie 2026, este de 5,2481 lei pentru un euro.

Aplicarea noului curs majorează valoarea în lei a întregii scheme de la aproximativ 1,519 miliarde de lei la circa 1,569 miliarde de lei. Diferența rezultată se ridică la aproape 49,8 milioane de lei.

Creșterea valorii exprimate în moneda națională nu înseamnă că România beneficiază de fonduri europene suplimentare. Suma totală rămâne de 299 de milioane de euro, însă deprecierea leului permite înscrierea unei valori mai mari în buget și în contractele de finanțare.

Ministerul Transporturilor a explicat actualizarea prin diferențele de curs valutar și prin majorarea costurilor investițiilor față de momentul în care schema a fost aprobată inițial. Cursul InforEuro din iulie 2025 nu mai corespundea condițiilor economice existente la lansarea apelurilor de finanțare.

Plafonul maxim al ajutorului de stat acordat unei singure întreprinderi rămâne de 18 milioane de euro. Ordinul modifică numai cursul valutar utilizat pentru transformarea acestei sume în lei.

La vechiul curs InforEuro, plafonul maxim era echivalent cu aproximativ 91,47 milioane de lei. Prin aplicarea cursului din iunie 2026, valoarea disponibilă unei întreprinderi ajunge la aproximativ 94,47 milioane de lei.

În consecință, o firmă poate solicita cu aproape 3 milioane de lei mai mult față de suma pe care ar fi putut-o obține prin utilizarea cursului valutar anterior. Plafonul exprimat în euro nu este majorat.

Noul ordin precizează în mod explicit valoarea maximă care poate fi cerută de o întreprindere și metoda de calcul aplicată echivalentului în lei.

„Valoarea ajutorului de stat care poate fi solicitată, prin prezenta schemă, este de maximum 18 milioane euro pe întreprindere. Echivalentul în lei se va calcula la cursul InforEuro din luna iunie 2026”, se arată în noul ordin.

Firmele pot utiliza ajutorul de stat pentru trei categorii principale de investiții eligibile. Schema acoperă vehiculele utilizate în transportul rutier și feroviar de mărfuri, precum și navele destinate transportului de pasageri sau de mărfuri.

Prima categorie cuprinde vehiculele rutiere grele pentru transportul mărfurilor, cu o greutate brută de minimum 3,5 tone și propulsie electrică. A doua categorie include vehiculele utilizate pentru transportul feroviar de mărfuri. Cea de-a treia categorie este formată din navele maritime și cele destinate căilor navigabile interioare, folosite la transportul pasagerilor sau al mărfurilor.

Din bugetul total al schemei, 130 de milioane de euro sunt alocate transportului rutier de mărfuri. Alte 90 de milioane de euro sunt rezervate transportului feroviar de mărfuri, iar 79 de milioane de euro vor finanța transportul maritim și activitățile desfășurate pe căile navigabile interioare.

Finanțarea poate fi solicitată de operatorii economici care desfășoară activități de transport și dețin licențele sau certificatele impuse de legislația în vigoare. Sunt eligibile microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii și companiile mari.

Ajutorul este acordat sub formă de grant și poate acoperi până la 100% din costurile eligibile, în urma procedurii de ofertare concurențială. Intensitatea maximă de 100% nu garantează însă că fiecare solicitant va primi automat întreaga finanțare cerută.

Proiectele depuse vor fi evaluate și ierarhizate. Nivelul ajutorului solicitat pentru fiecare vehicul va reprezenta unul dintre principalele criterii folosite la selectarea beneficiarilor.

O întreprindere poate depune o singură cerere pentru fiecare categorie de vehicule în cadrul unui apel anual. Dacă aceeași companie participă și la alte apeluri, valoarea cumulată a ajutoarelor solicitate nu poate depăși plafonul de 18 milioane de euro.

Schema este inclusă în Programul-cheie 9 al Fondului pentru modernizare. Programul urmărește reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice și introducerea tehnologiilor noi în sectorul transporturilor. Forma anterioară a schemei este disponibilă pe Portalul Legislativ, iar Ministerul Transporturilor publică documentele necesare accesării finanțării.