Iran și Oman discută redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Planul vizează un coridor temporar și operațiuni comune de deminare

Iran și Oman au discutat marți un plan etapizat pentru reluarea navigației în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz. Prima etapă ar urma să includă un coridor maritim temporar și un proiect comun pentru deminarea căii navigabile.

Discuțiile au avut loc în timpul vizitei ministrului de Externe al Omanului, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, la Teheran, unde acesta s-a întâlnit cu omologul său iranian, Seyed Abbas Araghchi.

La finalul întrevederii, ministerele de Externe ale celor două țări au transmis o declarație comună privind rezultatele consultărilor.

Cei doi miniștri au discutat despre importanța reluării navigației în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, cu respectarea suveranității și a drepturilor suverane ale celor două state.

În acest sens, Iran și Oman au analizat un cadru care ar urma să fie pus în aplicare în mai multe etape și care să ofere o bază practică pentru rezolvarea problemelor legate de circulația navelor.

Prima componentă prevede crearea unui coridor maritim comun și temporar prin Strâmtoarea Ormuz. În paralel, cele două țări vor să implementeze un proiect comun pentru deminarea căii navigabile, precizează agenția de presă Xinhua.

Planurile Iranului și Omanului nu se limitează la măsurile temporare. Cele două state urmează să continue negocierile tehnice pentru a ajunge la un acord privind un coridor permanent de navigație prin Strâmtoarea Ormuz.

Discuțiile vor viza inclusiv modul în care va fi administrată în viitor strâmtoarea. Părțile vor să stabilească un mecanism pentru schimbul de informații, gestionarea traficului și furnizarea serviciilor necesare pentru navigație și securitate.

Iran și Oman consideră că în acest proces trebuie implicate și celelalte state din regiune. Cele două părți au subliniat necesitatea unui dialog comun cu țările din zona Golfului Persic.

Discuțiile privind reluarea navigației vin după ce Iranul și-a înăsprit controlul asupra Strâmtorii Ormuz începând cu 28 februarie.

Teheranul a restricționat atunci trecerea în siguranță a navelor care aparțin sau sunt asociate cu Israelul și Statele Unite. Decizia a venit în urma atacurilor comune israeliano-americane asupra teritoriului iranian.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul internațional de energie, iar situația din regiune a pus presiune asupra circulației navelor.

Separat de discuțiile dintre Iran și Oman, agenția iraniană Tasnim a relatat că șeful armatei pakistaneze, feldmareșalul Syed Asim Munir, nu ar fi transmis niciun mesaj sau amenințare din partea Statelor Unite în timpul vizitei sale de luni în Iran.

Potrivit unei surse apropiate echipei iraniene de negociere, vizita oficialului pakistanez ar fi urmărit pregătirea terenului pentru eventuale negocieri între Teheran și Washington.

Munir ar fi avut rolul de a transmite Statelor Unite condițiile și pozițiile părții iraniene, în contextul tensiunilor dintre cele două țări.