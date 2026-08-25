Prețul petrolului revine pe creștere. Noile sancțiuni impuse Iranului și amenințările din Strâmtoarea Ormuz țin piețele în alertă

Prețurile petrolului au revenit pe creștere marți, 25 august, recuperând o parte din pierderile înregistrate în ședința precedentă. Investitorii analizează impactul noilor sancțiuni anunțate de Statele Unite împotriva Iranului, dar și riscurile privind transporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile au fost amplificate de incidentul în care un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în apropierea Omanului.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut marți cu 27 de cenți, echivalentul unui avans de 0,3%, până la 92,44 dolari pe baril, la ora 03:30 GMT.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 37 de cenți, respectiv 0,4%, până la 85,38 dolari pe baril.

Creșterile vin după ce ambele contracte au încheiat ședința de luni în scădere. Petrolul american a coborât până la cel mai redus nivel din ultima săptămână, investitorii marcând profiturile acumulate după avansul cotațiilor din precedentele două săptămâni.

Analiștii ING consideră că reacția pieței la noile măsuri anunțate de Washington împotriva Teheranului a fost, cel puțin pentru moment, limitată.

„Piața pare în mare parte neafectată de eforturile Washingtonului de a intensifica presiunea economică asupra Iranului, traderii considerând încercarea SUA de a-și determina partenerii să se îndepărteze de comerțul cu Iranul drept una cu impact marginal, mai degrabă decât una capabilă să influențeze semnificativ piața”, au transmis strategii ING pentru mărfuri.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat luni extinderea sancțiunilor împotriva Iranului, în încercarea de a crește presiunea economică asupra Teheranului și de a forța încheierea războiului.

Statele care continuă relațiile comerciale cu Iranul ar putea risca să fie excluse din sistemul financiar bazat pe dolar.

Bessent nu a precizat însă ce țări ar urma să fie vizate și nici momentul în care noile măsuri vor intra în vigoare. Oficialul american a indicat că statele respective vor beneficia de o perioadă în care să se conformeze noilor cerințe.

În același timp, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite nu exclud utilizarea forței militare împotriva Iranului. Cu toate acestea, orientarea Washingtonului către intensificarea presiunii economice a redus o parte dintre temerile investitorilor privind o eventuală perturbare suplimentară a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu.

„Piețele par să considere presiunea economică drept o cale cu riscuri mai reduse pentru aprovizionarea fizică decât acțiunea militară, motiv pentru care reacția inițială a fost ca petrolul să scadă, în loc să înregistreze o creștere bruscă”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM.

Riscurile pentru piața petrolului nu au dispărut însă. Tim Waterer avertizează că Teheranul dispune în continuare de instrumente prin care poate afecta fluxurile de energie.

„Iranul își păstrează capacitatea de a răspunde prin perturbarea transportului maritim, ceea ce continuă să mențină o primă de risc în prețul petrolului”, a explicat analistul.

Un incident produs marți a readus în atenție tocmai acest pericol. Un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat și a rămas imobilizat la aproximativ 9 mile marine, respectiv 16,7 kilometri, nord-est de Ash Shishah, Oman, potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations.

Iranul continuă să susțină că ar trebui să dețină controlul asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de energie.

Înainte de izbucnirea războiului în februarie, prin această zonă treceau în mod obișnuit transporturi de petrol echivalente cu aproximativ 20% din consumul mondial.

Teheranul a identificat luni 45 de petroliere despre care susține că au încălcat regulile sale privind traversarea strâmtorii. Autoritățile iraniene au amenințat cu măsuri împotriva acestora, inclusiv cu posibilitatea confiscării încărcăturilor.

Evoluțiile din regiune sunt urmărite atent de piețele internaționale, în condițiile în care orice perturbare suplimentară a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz poate afecta disponibilitatea petrolului pe piața mondială.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului, început la 28 februarie, a provocat deja perturbări ale aprovizionării, determinând mai multe state să apeleze la rezervele comerciale și strategice.

Departamentul Energiei din SUA a anunțat luni că stocurile de țiței din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite au scăzut cu aproximativ 3,7 milioane de barili în ultima săptămână.

Rezervele au ajuns astfel la 289,7 milioane de barili, cel mai redus nivel înregistrat din noiembrie 1982.