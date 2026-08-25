Norvegia pregătește reguli stricte pentru ochelarii inteligenți. Recunoașterea facială în spațiile publice ar putea fi interzisă
SURSĂ FOTO: Meta - Ochelari inteligenți
Norvegia intenționează să introducă reguli mai stricte privind utilizarea ochelarilor inteligenți și a dispozitivelor similare, pe fondul preocupărilor legate de protecția vieții private. Ministerul Digitalizării de la Oslo a anunțat marți că pregătește măsuri pentru reglementarea mai strictă a acestei tehnologii și solicită atât sectorului public, cât și celui privat să își stabilească propriile reguli.
Norvegia pregătește reguli stricte pentru ochelarii inteligenți
Ministrul norvegian al Digitalizării și Guvernării Publice, Karianne Tung, a explicat că noile tehnologii pun presiune tot mai mare asupra vieții private și a protecției datelor. În acest context, autoritățile intenționează să reglementeze ochelarii inteligenți și dispozitivele similare mai strict decât în prezent.
Printre măsurile luate în calcul se numără chiar interzicerea anumitor funcții. Un exemplu menționat de ministru este interzicerea recunoașterii faciale a altor persoane în spațiile publice, conform Euronews.
Pentru a contribui la elaborarea viitoarelor reglementări, Ministerul Digitalizării va înființa și un grup de experți. Acesta va avea rolul de a oferi recomandări departamentului guvernamental cu privire la modul în care ar trebui reglementată tehnologia.
Ce sunt ochelarii inteligenți
Ochelarii inteligenți reprezintă o categorie de dispozitive tehnologice purtabile. Aceștia pot integra camere video, microfoane și ecrane cu funcții de realitate augmentată.
Prin intermediul acestor funcții, utilizatorii pot realiza fotografii și videoclipuri sau pot proiecta informații direct în câmpul vizual.
Utilizarea ochelarilor inteligenți a devenit tot mai controversată în ultimele luni. Criticii tehnologiei avertizează asupra riscurilor pentru viața privată, în special din cauza posibilității ca dispozitivele să fie folosite pentru supraveghere.
Preocupările sunt legate de capacitatea ochelarilor de a înregistra fără ca persoanele din jur să știe în mod necesar că sunt filmate
Preocupările sunt legate în principal de capacitatea ochelarilor de a înregistra imagini și sunete fără ca persoanele din jur să știe în mod necesar că sunt filmate sau înregistrate.
În același timp, există și opinii favorabile privind această tehnologie. Susținătorii atrag atenția asupra beneficiilor pe care ochelarii inteligenți le pot oferi persoanelor cu dizabilități, în special celor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere.
Prin urmare, autoritățile norvegiene încearcă să găsească un echilibru între dezvoltarea și utilizarea tehnologiei și protejarea vieții private și a datelor personale. Măsurile concrete urmează să fie analizate inclusiv cu ajutorul grupului de experți care va fi înființat de Ministerul Digitalizării.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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