Prime de pensionare de sute de mii de euro la ROMATSA. Un fost angajat a primit o sumă record
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ROMATSA a acordat în ultimii doi ani și jumătate prime de pensionare de aproximativ 20 de milioane de euro pentru 96 de angajați. Cea mai mare sumă plătită unei singure persoane a ajuns la 2,77 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 532.000 de euro.
ROMATSA a plătit aproape 20 de milioane de euro pentru primele de pensionare
Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, ROMATSA, a acordat sume importante angajaților care s-au pensionat în perioada 2024-2026. În total, aproximativ 20 de milioane de euro au fost plătite pentru 96 de persoane, potrivit datelor prezentate de defapt.ro.
Valoarea medie rezultată pentru fiecare fost angajat este de aproximativ 200.000 de euro, însă sumele diferă considerabil de la un caz la altul.
ROMATSA a precizat că ajutoarele de pensionare prezentate pentru perioada 2024-2026 sunt valori brute. Din acestea au fost reținute contribuțiile sociale și impozitul pe venit.
Cea mai mică primă acordată în perioada analizată a fost de 53.316 lei, echivalentul a aproximativ 10.500 de euro. La celălalt capăt al clasamentului, un fost angajat a primit 2.771.040 de lei, aproximativ 532.000 de euro.
În 2025, primele de pensionare au depășit 46 de milioane de lei
Sumele acordate au crescut de la un an la altul. În 2024, 43 de angajați ROMATSA s-au pensionat și au primit ajutoare în valoare totală de 38,4 milioane de lei. Media a fost de aproximativ 172.000 de euro pentru fiecare persoană.
În 2025, numărul beneficiarilor a fost apropiat. Au ieșit la pensie 42 de angajați, însă suma totală acordată acestora a crescut la 46,7 milioane de lei. Prima medie a ajuns astfel la aproximativ 214.000 de euro.
În 2026, până în prezent, 12 angajați pensionați au primit împreună aproape 19,45 milioane de lei. Raportată la numărul beneficiarilor, suma înseamnă aproximativ 312.000 de euro pentru fiecare persoană.
Datele indică astfel o creștere importantă a valorii medii a ajutoarelor de pensionare în perioada analizată.
Cea mai mare primă a ajuns la 2,77 milioane de lei pentru un singur angajat
Recordul pentru perioada 2024-2026 îl reprezintă ajutorul de pensionare în valoare brută de 2.771.040 de lei. Convertită în euro, suma ajunge la aproximativ 532.000 de euro.
Diferența față de cea mai mică primă este considerabilă. Aceasta din urmă a fost de 53.316 lei, de peste 50 de ori mai mică decât valoarea maximă acordată.
În total, cele 96 de persoane care s-au pensionat în ultimii doi ani și jumătate au beneficiat de prime care însumează aproximativ 20 de milioane de euro.
ROMATSA spune că nu este finanțată direct de la bugetul de stat
ROMATSA susține că instituția se autofinanțează și că veniturile sale provin din tarifele achitate de companiile aeriene pentru serviciile de navigație aeriană.
Directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc, a explicat, în răspunsul transmis sursei citate, că tarifele sunt stabilite transparent, atât la nivel național, cât și internațional, cu respectarea reglementărilor europene aplicabile.
Potrivit explicațiilor conducerii, tarifele sunt destinate exclusiv acoperirii costurilor necesare furnizării serviciilor de navigație aeriană.
Instituția precizează astfel că nu este finanțată direct de la bugetul de stat, în condițiile în care sumele acordate drept ajutoare de pensionare au depășit 46,7 milioane de lei numai în 2025.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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