Compania aeriană care își extinde recrutările în rândul persoanelor de peste 50 de ani. Condițiile care trebuie îndeplinite
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Compania aeriană low-cost easyJet pornește o nouă campanie de recrutare prin care urmărește să atragă mai multe persoane de peste 50 de ani pentru posturi în echipajele de cabină. Inițiativa vine la trei ani după o campanie similară, pe care compania o consideră un succes.
La 64 de ani, a devenit stewardesă. Compania aeriană deschide o nouă campanie de recrutare
Noua inițiativă urmărește atragerea unui număr mai mare de angajați cu experiență în echipajele de cabină. Potrivit informațiilor publicate de Mirror, easyJet își propune să încurajeze persoanele trecute de 50 de ani să aplice pentru aceste posturi.
Campania anterioară a dus la o creștere importantă a numărului de membri ai echipajului de cabină cu vârste de peste 50 de ani. În urma recrutărilor începute în 2022, numărul acestora s-a dublat și a ajuns la peste 600.
În același timp, numărul angajaților din echipajele de cabină care au trecut de 60 de ani aproape s-a mărit de patru ori. Rezultatele obținute atunci au determinat compania să continue direcția de recrutare și să lanseze o nouă campanie destinată lucrătorilor mai în vârstă, potrivit celor relatate de Mirror.
Stewardesă la 64 de ani
Printre persoanele care au ales să înceapă o astfel de carieră se află Francesca Hicks, care avea 64 de ani atunci când a făcut acest pas. Înainte de a se alătura companiei aeriene, ea lucrase ca secretară și asistentă medicală.
Hicks a participat mai întâi la o zi a porților deschise organizată de easyJet, după care și-a depus candidatura. Procesul de recrutare a inclus mai multe interviuri, iar ulterior aceasta a fost acceptată la cursul de formare destinat personalului de cabină.
După 18 luni de la începerea pregătirii, Francesca Hicks este membru complet calificat al echipajului de cabină. În această perioadă, ea a efectuat peste 250 de zboruri.
„Când a apărut oportunitatea de a mă alătura echipei easyJet ca membru al echipajului de cabină, am profitat imediat de ocazie. Știam că dețineam deja toate competențele necesare pentru acest post”, a spus ea.
Experiența angajaților mai în vârstă
EasyJet susține că recrutarea persoanelor de peste 50 de ani a adus în echipajele sale experiență acumulată de-a lungul anilor și un nivel ridicat de entuziasm. Compania consideră că aceste elemente sunt utile atât pentru activitatea echipajului, cât și pentru relația cu pasagerii.
Michael Brown, directorul serviciilor de cabină la easyJet, a declarat: „Ne dorim ca mai multe persoane de peste 50 de ani să-și depună candidatura, deoarece acestea nu numai că își aduc competențele existente pentru a excela într-o carieră la easyJet, ci și o bogată experiență de viață apreciată atât de clienții noștri, cât și de colegi”.
Potrivit companiei, prezența unui număr mai mare de angajați cu vârste de peste 50 de ani a contribuit și la dezvoltarea unei puternice „culturi a mentoratului” în rândul echipajelor easyJet.
Mai mult de jumătate dintre angajații mai în vârstă care au fost chestionați au spus că se consideră mentori pentru colegii lor mai tineri. Astfel, experiența profesională și cea de viață dobândite de aceștia sunt folosite și în relația cu membrii mai tineri ai echipajului.
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