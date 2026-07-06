Acord surpriză în aviație: O companie celebră, tot mai aproape de o posibilă schimbare majoră

Compania aeriană EasyJet a ajuns la un acord de principiu cu o firmă de investiții din Statele Unite privind o potențială ofertă de preluare estimată la aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline.

Transportatorul aerian cu sediul la Luton, cunoscut pentru modelul său de operare low-cost, a respins anterior patru propuneri venite din partea Castlelake, firmă care deține aproximativ 2,14% din acțiunile companiei prin fondurile pe care le administrează.

EasyJet se numără printre cele mai mari companii aeriene din Europa, cu peste 19.000 de angajați și o rețea de aproximativ 1.200 de rute în 35 de țări europene.

Când a respins ofertele anterioare, compania a susținut că investitorul american urmărea o achiziție „la preț redus”. Ulterior, părțile au anunțat că au convenit asupra unei propuneri înaintate pe 4 iulie, evaluată la 6,90 lire sterline pe acțiune.

Acordul de principiu nu echivalează cu finalizarea unei tranzacții. Castlelake trebuie să obțină aprobările necesare din partea autorităților de reglementare pentru ca procesul să poată avansa.

Un element esențial îl reprezintă regulile europene privind structura acționariatului companiilor aeriene, care impun ca o companie aeriană europeană să fie deținută majoritar, în proporție de 51%, de investitori europeni.

Deși Castlelake este o firmă americană, aceasta a prezentat anterior planuri prin care ar urma să respecte aceste cerințe. Investitorul are termen până pe data de 3 august să anunțe dacă intenționează să facă o ofertă fermă sau dacă renunță la proces. În cazul în care va fi depusă o ofertă, aceasta va trebui supusă aprobării acționarilor.

Consiliul de administrație al EasyJet a transmis că termenii financiari ai propunerii „sunt la o valoare pe care Consiliul ar fi dispus să o recomande acționarilor easyJet”, dacă va fi formulată o ofertă oficială.

Anterior, compania a menționat că acțiunile sale au fost „temporar scăzute”, influențate parțial de efectele tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu asupra sectorului turistic.

EasyJet operează o flotă de peste 350 de aeronave și deține un portofoliu semnificativ de comenzi pentru avioane noi, element considerat relevant în contextul capacității de extindere.

Compania dispune și de poziții importante privind sloturile de decolare și aterizare în aeroporturi majore din Europa, inclusiv Gatwick și Paris Charles de Gaulle, resurse considerate esențiale în industria aviatică.

Fostul director executiv din domeniul aviației, John Strickland, a descris EasyJet drept o companie profitabilă, cu o poziție solidă pe piață, evidențiind recunoașterea brandului și dimensiunea operațională. El a subliniat că sloturile aeroportuare pot avea o valoare semnificativă, ajungând la zeci de milioane de lire sterline în tranzacțiile dintre companii aeriene.

Strickland a adăugat că rețeaua de rute și poziționarea în aeroporturi aglomerate reprezintă atuuri importante pentru operatorul aerian. Tot el a menționat că nu anticipează schimbări majore în structura operațională a companiei în eventualitatea unei preluări.

Înaintea anunțului privind interesul de preluare, acțiunile EasyJet au înregistrat scăderi semnificative, iar pe parcursul ultimului an au pierdut peste 30% din valoare. Vineri, titlurile companiei au închis la 5,58 lire sterline pe acțiune.

Castlelake, firma interesată de preluare, administrează active evaluate la aproximativ 36 miliarde de dolari, echivalentul a 27,3 miliarde de lire sterline. Anunțul acordului de principiu a fost însoțit de precizarea că investitorul și-a exprimat aprecierea față de EasyJet și echipa sa, precum și intenția de a susține dezvoltarea și transformarea viitoare a companiei într-un operator aerian european mai puternic și mai rezilient.