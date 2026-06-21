Un nou record în aviație va fi stabilit în 2027. Cel mai lung zbor va dura aproape o zi întreagă. Ce țări leagă

Un nou record în aviația comercială va fi stabilit în 2027, când compania australiană Qantas va inaugura cel mai lung zbor non-stop pentru pasageri din lume. Ruta va lega direct Sydney de Londra, pe o distanță de peste 16.000 de kilometri. Cursa va dura între 19 și 22 de ore și va fi operată cu aeronave Airbus special modificate. Lansarea este programată pentru luna octombrie 2027.

Noul zbor anunțat de Qantas marchează una dintre cele mai ambițioase inițiative din istoria aviației comerciale moderne. Compania australiană a confirmat că, din octombrie 2027, va opera fără escală ruta Sydney–Londra, în cadrul proiectului „Sunrise”, eliminând complet opririle intermediare dintre Australia și Marea Britanie.

Potrivit operatorului aerian, ruta va deveni cea mai lungă cursă comercială non-stop pentru pasageri din lume, depășind 16.000 de kilometri. Anunțul reprezintă un pas important pentru compania care urmărește de mai mulți ani să reducă timpul total de călătorie dintre Australia și marile centre economice globale.

Planurile Qantas nu se opresc însă la Londra. Compania a confirmat că următoarea destinație inclusă în proiectul Sunrise va fi New York. Ruta directă Sydney–New York este deja în pregătire, iar data oficială de lansare urmează să fie anunțată în cursul anului viitor.

În contextul prezentării proiectului, conducerea companiei a subliniat importanța strategică a acestei investiții pentru conectarea Australiei cu restul lumii.

„Compania Qantas a fost construită pe convingerea că distanța Australiei față de restul lumii nu ar trebui să stea niciodată în cale. Spiritul de pionierat al generațiilor a croit această cale de atunci, iar astăzi este cel mai semnificativ pas în această misiune din istoria noastră de 105 ani. De când am zburat pentru prima dată pe Ruta Cangurilor în 1947, unde ne-am oprit de șapte ori în drum spre Londra, fiecare generație de aeronave a eliminat o oprire din călătorie. Astăzi, o facem pe ultima”, a susținut Vanessa Hudson, directoarea companiei.

Pentru a susține un astfel de traseu fără alimentare intermediară, Qantas a prezentat primul Airbus A350-1000ULR configurat special pentru proiectul Sunrise. Aeronava este proiectată să efectueze zboruri cu o durată estimată între 19 și 22 de ore, una dintre cele mai mari autonomii din aviația comercială.

Realizarea unor curse de asemenea amploare a impus modificări tehnice importante. Inginerii au prevăzut instalarea unui rezervor suplimentar de combustibil, cu o capacitate de aproximativ 20.000 de litri, pentru a permite aeronavei să acopere distanțele fără opriri pentru realimentare.

Compania australiană intenționează să achiziționeze 12 aeronave din această versiune specială Airbus. Configurația interioară a fost, de asemenea, modificată pentru a răspunde cerințelor unor călătorii extrem de lungi.

Față de modelul standard Airbus A350, care poate transporta până la 480 de pasageri, varianta destinată proiectului Sunrise va avea doar 238 de locuri. Acestea vor fi distribuite în patru clase de călătorie, măsura fiind adoptată pentru a oferi mai mult spațiu și un nivel superior de confort pe durata curselor de aproape o zi întreagă.

În prezent, recordul pentru cel mai lung zbor comercial regulat este deținut de Singapore Airlines, care operează ruta directă dintre Singapore și New York. Această cursă acoperă 15.349 de kilometri și are o durată de aproximativ 19 ore, însă va fi depășită după lansarea oficială a rutei Sydney–Londra în 2027.