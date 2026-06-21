Decalajul orar te afectează mai mult decât crezi. Există o soluție simplă

Decalajul orar poate influența semnificativ experiența unei călătorii, însă specialiștii subliniază că o pregătire atentă înainte de plecare, pe durata zborului și după sosire poate contribui la o adaptare mai rapidă la noul fus orar. Indiferent dacă este vorba despre o deplasare în interes profesional sau despre o vacanță planificată de mult timp, efectele schimbării rapide a fusurilor orare pot deveni o provocare pentru organism.

Traversarea mai multor fusuri orare afectează ritmul circadian, ceea ce poate duce la oboseală accentuată, dificultăți de concentrare și dereglarea somnului. În multe situații, călătorii se confruntă cu senzația de confuzie între zi și noapte, iar recuperarea poate varia în funcție de distanța parcursă și direcția zborului.

Experții în somn explică faptul că organismul are nevoie de timp pentru a se sincroniza cu noul ciclu zi-noapte, chiar dacă ceasul intern este influențat imediat de schimbarea orei locale. Printre simptomele frecvent întâlnite se numără iritabilitatea, disconfortul digestiv și scăderea vigilenței.

Călătoriile spre est sunt adesea considerate mai dificile, deoarece presupun avansarea ritmului biologic, nu întârzierea lui. Numărul fusurilor orare traversate are un impact direct asupra intensității simptomelor resimțite de organism.

Specialiștii în somn recomandă ajustarea treptată a programului de odihnă înainte de plecare, precum și menținerea unui nivel adecvat de hidratare pe toată durata călătoriei. Expunerea la lumina naturală după sosire este considerată un element important pentru reglarea ceasului biologic.

De asemenea, sunt indicate mese regulate adaptate programului destinației, evitarea consumului excesiv de cofeină și alcool și menținerea activității ușoare în timpul zborului. În unele cazuri, aplicarea unui program de somn adaptat fusului orar poate facilita procesul de adaptare. Dr. Megha Pancholi, medic generalist de la Boots Online, oferă câteva recomandări punctuale pentru reducerea disconfortului:

„Pentru a reduce impactul decalajului orar, încercați să vă odihniți suficient înainte de călătorie și începeți să vă modificați treptat programul de somn cu câteva zile înainte de călătorie pentru a-l alinia mai îndeaproape cu fusul orar al destinației. În timpul zborului, încercați să dormiți când este noapte la destinație și încercați să petreceți timp la lumina naturală odată ce ajungeți, pentru a vă ajuta corpul să se reseteze”, a declarat el, potivit euronews.com.

Aceasta mai menționează că mestecatul gumei, înghițirea sau căscatul pot ajuta la reducerea disconfortului cauzat de schimbările de presiune din timpul zborului. Totodată, hidratarea constantă este considerată esențială, în condițiile în care aerul din cabină este mult mai uscat decât cel de la sol. În același context, sunt recomandate șosetele compresive pentru îmbunătățirea circulației în timpul zborurilor lungi.

Unele companii aeriene au început să introducă programe dedicate bunăstării pasagerilor pe durata zborurilor lungi. Un exemplu este FlyWell, lansat de Fiji Airways, care include ritualuri orientate spre circulație, somn, performanță cognitivă și recuperare, integrate pe parcursul întregii călătorii.

Programul este dezvoltat împreună cu specialiști în wellness și include soluții aplicate atât în avion, cât și în spațiile de așteptare ale companiei. Pe anumite rute lung-curier sunt disponibile suplimente pentru concentrare și somn, precum și echipamente menite să sprijine circulația și reglarea somnului. În unele zone de tranzit, pasagerii pot accesa servicii și tehnologii dedicate recuperării, inclusiv sesiuni de terapie cu lumină roșie și sisteme integrate pentru crearea unui mediu mai calm în spațiile de așteptare.

Tehnologia este utilizată tot mai des pentru gestionarea efectelor decalajului orar, prin aplicații care oferă planuri personalizate în funcție de itinerar și rutina de somn. Unele dintre acestea indică momentele optime pentru somn, expunerea la lumină sau consumul de cafeină.

Aplicații precum Timeshifter generează recomandări adaptate fiecărui utilizator, luând în calcul detalii precum programul de călătorie și obiceiurile de somn. Alte soluții, precum Entrain, folosesc modele științifice pentru a estima modul în care organismul se adaptează la schimbările de fus orar și pentru a sugera perioadele potrivite de expunere la lumină naturală.