În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, România face din nou „saltul în timp” spre ora de vară. Este acel moment anual în care, la ora 03:00, acele ceasornicului (sau algoritmii telefoanelor inteligente) sar direct la ora 04:00.

Rezultatul? O duminică de doar 23 de ore și o dimineață de luni care, pentru mulți, poate părea extrasă dintr-un film cu zombie. Însă, dincolo de clasica știre despre „pierderea unei ore de somn”, trecerea la ora de vară ascunde o istorie bizară, paradoxuri juridice și efecte biologice pe care puțini le anticipează.

Conform Convenției fusurilor orare, România trece la ora de vară în ultima duminică a lunii martie. Această schimbare are un impact imediat asupra infrastructurii:

CFR Călători: Trenurile aflate în circulație între orele 03:00 și 04:00 vor înregistra o întârziere oficială de 60 de minute. Practic, ele pleacă la „vechea” oră 3 și ajung la destinație conform „noii” ore 4.

Dispozitivele digitale: Telefoanele, computerele și ceasurile de tip smartwatch se vor actualiza automat, cu condiția să aibă setată opțiunea „Set automatically”.

Când are loc următoarea schimbare de oră: Vom rămâne la acest regim orar până în ultima duminică din octombrie (25 octombrie 2026), când vom „recupera” ora pierdută.

Majoritatea manualelor îi atribuie lui Benjamin Franklin ideea orei de vară. Adevărul este mult mai amuzant: Franklin nu a propus niciodată serios schimbarea orei.

În 1784, în timp ce era ambasador la Paris, a scris un eseu satiric intitulat „An Economical Project”. Observând că soarele răsărea la ora 6 dimineața, în timp ce parizienii dormeau până la prânz și ardeau lumânări scumpe noaptea, Franklin a sugerat, în spirit de glumă, măsuri drastice pentru a-i trezi pe oameni:

Impozitarea ferestrelor care au obloane ce blochează lumina soarelui.

Raționalizarea lumânărilor.

Tragerea cu tunul pe străzi la răsărit pentru a forța populația să deschidă ochii.

Propunerea modernă, cea pe care o aplicăm azi, a venit abia în 1895 de la un entomolog neozeelandez, George Hudson.

Motivul lui? Voia mai multă lumină după programul de muncă pentru a colecta insecte. Așadar, le datorăm oboseala noastră de luni dimineață pasiunii unui om pentru gândaci.

Dacă ți se pare că sistemul românesc este confuz, aruncă doar o privire pe harta globală. Nu toată lumea este de acord cu acest „dans” al limbilor de ceas.

Japonia și China: Două dintre cele mai mari economii ale lumii nu schimbă ora deloc. China are un singur fus orar pentru toată țara (deși geografic ar trebui să aibă cinci), ceea ce înseamnă că în vestul Chinei soarele poate răsări uneori la ora 10 dimineața.

Paradoxul din Arizona (SUA): Statul Arizona nu aplică ora de vară (e prea cald, nu vor mai multă lumină). Totuși, Rezervația Națiunii Navajo, care se află parțial în Arizona, aplică ora de vară. Mai mult, în interiorul Rezervației Navajo se află Rezervația Hopi, care nu aplică ora de vară. Dacă conduci prin acea zonă, poți schimba ora de șase ori în doar câteva ore.

Insula Lord Howe: Acest teritoriu australian are una dintre cele mai ciudate modificări: ceasurile se dau înainte cu doar 30 de minute, nu cu o oră întreagă.

Medicii avertizează că duminica de 23 de ore nu este doar o problemă de confort, ci un șoc pentru ritmul circadian.

„Heart Attack Monday”: Statisticile arată o creștere de aproximativ 24% a atacurilor de cord în prima zi de luni după trecerea la ora de vară. Explicația? Stresul privării de somn și impactul asupra sistemului cardiovascular. Interesant este că toamna, când dormim o oră în plus, rata atacurilor de cord scade cu 21%.

Fenomenul „Cyber-loafing”: Cercetătorii de la Universitatea din Washington au descoperit că luni, după schimbarea orei, angajații pierd mult mai mult timp pe site-uri de divertisment sau rețele sociale (practicând ceea ce se numește cyber-loafing). Creierul obosit caută dopamină rapidă pentru a compensa lipsa de odihnă.

Siguranța rutieră: În primele zile după schimbare, există o creștere ușoară a numărului de accidente rutiere matinale, deoarece șoferii sunt mai puțin vigilenți în întunericul neașteptat al dimineții.

Deși în martie „pierdem” o oră, cele mai mari bătăi de cap pentru starea civilă apar din cauza modului în care înregistrăm timpul.

Varianta de primăvară (martie): Imaginați-vă doi gemeni care se nasc la interval de 10 minute. Primul se naște la ora 02:55. Zece minute mai târziu, când al doilea geamăn vine pe lume, ceasul a sărit deja la ora 04:05. Deși între ei este o diferență biologică de doar 10 minute, în actele oficiale va apărea o diferență de o oră și 10 minute. Acest lucru poate părea minor, dar în anumite jurisdicții poate influența ordinea succesiunii sau drepturi legale bazate pe vârsta exactă.

Varianta „clasică” de toamnă (octombrie): Acesta este adevăratul paradox juridic. Când dăm ora înapoi, intervalul orar 03:00-04:00 se repetă. Dacă un geamăn se naște la ora 03:10 (ora de vară), iar fratele său se naște 20 de minute mai târziu, după ce ceasul a fost dat înapoi, cel de-al doilea se va naște oficial la ora 02:30.

Rezultatul? În buletin, al doilea geamăn născut va părea a fi cu 40 de minute mai în vârstă decât primul. În istoria medicinei există cazuri celebre de acest gen care au forțat tribunalele să decidă cine este, de fapt, „primul născut” pentru a stabili ierarhia legală.

Revenind la trecerea de acum, din 28 spre 29 martie, apare și problema contractelor. Dacă un contract prevede o activitate care trebuie să înceapă exact la ora 03:15 pe 29 martie 2026, acea clauză devine imposibil de executat, deoarece ora 03:15 pur și simplu nu are loc în realitatea cronologică a României. Avocații din domeniul transporturilor și al tranzacțiilor bursiere internaționale trebuie să fie extrem de atenți la aceste „găuri” în timp.

Agricultorii sunt, istoric vorbind, cei mai mari adversari ai orei de vară. De ce? Pentru că animalele nu citesc Monitorul Oficial.

O vacă de lapte este obișnuită să fie mulsă la o anumită oră din ritmul ei biologic. Când fermierul vine cu o oră mai devreme (conform ceasului uman), vaca resimte un stres metabolic.

Productivitatea scade, iar animalele au nevoie de zile întregi pentru a se resincroniza cu programul impus de oameni.

În 2018, Comisia Europeană a propus eliminarea definitivă a schimbării orei, după ce un sondaj online a arătat că 84% dintre europeni doresc acest lucru.

Parlamentul European a votat pentru eliminare în 2019, lăsând la latitudinea statelor membre să decidă dacă rămân permanent la ora de vară sau la cea de iarnă.

De ce nu s-a întâmplat nimic?

Pandemia și războiul: Brexit-ul, pandemia de COVID-19 și ulterior conflictele geopolitice au împins această problemă la coada listei de priorități.

Haosul coordonării: Statele membre se tem de un „mozaic” de fusuri orare. Imaginați-vă că treceți granița dintre România și Bulgaria și trebuie să schimbați ora, deși ambele țări sunt pe aceeași longitudine.

Până când un consens va fi atins la Bruxelles, vom continua să ne „reglăm” viețile de două ori pe an.

Specialiștii în somnologie recomandă câteva trucuri pentru a păcăli creierul:

Sâmbătă seara, culcă-te cu 30 de minute mai devreme.

Expunerea la lumină naturală duminică dimineața: Lumina soarelui ajută la resetarea ceasului intern.

Evită cafeaua în exces duminică după-amiază: Vei fi tentat să compensezi oboseala, dar vei distruge somnul de duminică spre luni.

Deși duminică va fi o zi scurtă, vestea bună este că, de luni, lumina naturală ne va însoți mult mai mult timp după ce ieșim de la birou. Până la urmă, poate că entomologul Hudson a avut dreptate: o oră în plus pentru „colecționat insecte” (sau pentru o plimbare în parc) merită sacrificiul unei dimineți somnoroase.