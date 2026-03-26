Consiliul Local Vaslui a adoptat joi o hotărâre prin care interzice complet jocurile de noroc în municipiu, cu excepția jocurilor loto tradiționale și a pariurilor sportive.

Proiectul a fost inițiat de primarul Lucian Braniște și a fost aprobat cu votul a 21 dintre cei 23 de consilieri locali.

Decizia va produce efecte pe măsură ce autorizațiile existente vor expira, primele săli urmând să își încheie activitatea la finalul lunii martie.

Înaintea ședinței Consiliului Local, mai mulți angajați ai unor săli de jocuri din municipiu au organizat un protest, acuzând autoritățile locale că prin această măsură îi lasă fără locuri de muncă.

În prezent, în Vaslui funcționează aproximativ 60 de săli de jocuri de noroc, în care sunt exploatate peste 419 aparate de tip slot-machine.

Primarul Lucian Braniște, inițiatorul proiectului, a explicat că măsura a fost gândită pentru protejarea cetățenilor și pentru reducerea efectelor negative asociate dependenței de jocuri de noroc.

El a arătat că, în opinia sa, protejarea familiilor și a tinerilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru administrația locală și că autoritățile au așteptat publicarea actului normativ în Monitorul Oficial pentru a avea instrumentele legale necesare intervenției.

Edilul a subliniat că decizia nu este îndreptată împotriva operatorilor economici, ci urmărește binele comunității, inclusiv protejarea copiilor și a familiilor afectate de dependența de jocuri, precum și crearea unui mediu social mai sigur și mai echilibrat.

„Ca primar, consider că protejarea familiilor și a tinerilor trebuie să fie o prioritate. Am așteptat publicarea actului normativ în Monitorul Oficial și avem astăzi și instrumentele legale pentru a acționa. Nu este o decizie împotriva cuiva, ci este o decizie pentru oameni. Pentru copiii care nu trebuie să crească într-un oraș dominat de tentații periculoase. Pentru familiile care au suferit din cauza dependenței de jocuri. Pentru un oraș mai sănătos, mai echilibrat și mai sigur social. Vasluiul trebuie să fie un oraș în care oamenii își construiesc viitorul, nu îl pierd la păcănele. Eu cred că putem face acest pas”, a declarat primarul Lucian Braniște.

Hotărârea adoptată de Consiliul Local prevede că operatorii economici care dețin autorizații de exploatare emise de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național al Jocurilor de Noroc, valabile la momentul intrării în vigoare a deciziei, își vor putea continua activitatea doar până la expirarea acestora.

Primele săli se vor închide la sfârșitul lunii martie, iar majoritatea vor înceta activitatea la jumătatea anului, când autorizațiile vor ajunge la termen.

Reamintim că, până la finalul lunii trecute, legislația obliga companiile din domeniu să obțină doar o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată la 24 februarie, Guvernul a introdus și obligativitatea obținerii unei autorizații de funcționare din partea autorității publice locale, schimbare care a permis administrațiilor municipale să adopte măsuri restrictive suplimentare.