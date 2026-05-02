Conform noilor prevederi aprobate joi, sălile de jocuri de noroc nu vor mai putea funcționa în zonele rezidențiale ale orașului, ci vor fi permise exclusiv în 14 zone comerciale situate pe șoseaua de centură.

Acestea includ perimetre aflate de o parte și de alta a centurii, începând de la zona fostului sediu Tiger Amira din direcția Sântandrei, continuând cu zona economică de la ieșirea spre Nojorid, centrele comerciale ERA Shopping Park și Oradea Shopping City, până la magazinul Metro din Calea Clujului.

Primarul Florin Birta a explicat că măsura nu are ca scop interzicerea completă a sălilor de jocuri, ci mutarea acestora în afara cartierelor rezidențiale, pentru a reduce impactul asupra locuitorilor.

În forma finală a regulamentului a fost inclusă și o propunere venită din partea consilierului local Costel Moza (AUR), care a solicitat ca aceste săli să fie amplasate la o distanță minimă de 500 de metri față de zonele de locuit, pentru a limita deranjul și influența asupra comunităților rezidențiale. Această modificare a înăsprit condițiile față de varianta inițială a proiectului supus dezbaterii.

În paralel, proiectul alternativ inițiat de AUR, care fusese supus consultării publice la începutul săptămânii trecute la cererea locuitorilor din cartierul Grigorescu, îngrijorați de posibilele efecte ale proximității sălilor de jocuri, nu a mai fost adoptat.

Funcționarea sălilor de jocuri va fi autorizată anual de Consiliul Local, în schimbul unei taxe de 1.000 lei pe metru pătrat pe an, ceea ce înseamnă un minim de 50.000 lei anual pentru fiecare unitate. Această sumă a fost majorată față de varianta inițială de 500 lei pe metru pătrat, în urma propunerilor venite din partea cetățenilor în cadrul consultării publice organizate de municipalitate.

Noile reguli stabilesc și condiții clare de amplasare în spații comerciale. Sălile de jocuri vor putea funcționa în incinta centrelor comerciale, însă vor trebui să aibă acces separat din exterior, într-o suprafață de minimum 50 de metri pătrați, fără a depăși 10% din suprafața totală a clădirii.

Pentru obținerea autorizației de funcționare, care nu poate fi transmisă altor operatori, solicitanții trebuie să depună la Primăria Oradea un dosar complet cu 12 documente, inclusiv copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și programul de funcționare.

În cazul în care vecinii depun reclamații legate de tulburarea liniștii publice, Poliția Locală poate restricționa programul de funcționare între orele 08:00 și 22:00 sau chiar poate retrage autorizația.

De asemenea, nerespectarea regulilor, cum ar fi neafișarea autorizației la loc vizibil sau încălcarea programului de funcționare, este sancționată inițial cu avertisment, iar ulterior cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei.