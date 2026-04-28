Primăria municipiului Hunedoara a prezentat un nou regulament local privind autorizarea jocurilor de noroc, care prevede reguli stricte pentru operatori și sancțiuni importante pentru cei care nu le respectă.

Una dintre cele mai importante prevederi este interzicerea accesului minorilor în sălile de jocuri de noroc. Încălcarea acestei reguli va fi sancționată cu amendă de 50.000 de lei.

Totodată, va fi interzisă vânzarea de băuturi alcoolice în aceste spații, precum și publicitatea vizuală agresivă care ar putea stimula excesiv interesul pentru jocurile de noroc.

Operatorii vor avea obligația să solicite actele de identitate pentru verificarea vârstei și să promoveze jocul responsabil, inclusiv prin limitarea timpului petrecut la joc și a sumelor cheltuite. Nerespectarea tuturor regulilor va fi pedepsită cu amenzi care pot ajunge până la 100.000 de lei, se arată în regulamentul local.

Conform regulamentului propus de municipalitate, o locație specializată pentru jocurile de noroc va putea funcționa doar într-un spațiu care a avut destinație comercială încă din faza de construcție a imobilului.

În plus, aceasta trebuie să fie situată la cel puțin 100 de metri de unități școlare, biserici, centre sociale, spitale sau policlinici.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus aprobării într-o viitoare ședință a Consiliului Local Hunedoara.

La Brăila, Consiliul Local a aprobat în unanimitate interzicerea jocurilor de tip „păcănele”, prin eliminarea aparatelor slot-machine din municipiu.

Sălile care dețin licențe valabile la nivel național vor putea funcționa doar până la expirarea autorizațiilor existente. După acest termen, nu va mai fi posibilă prelungirea sau reautorizarea acestui tip de activitate.

Autoritățile estimează că majoritatea licențelor vor expira până la finalul acestui an sau la începutul anului viitor, ceea ce va duce la dispariția treptată a acestor săli din oraș.

Primăria Brăila a explicat că măsura urmărește reducerea dependenței de jocuri de noroc, a problemelor financiare și a efectelor asupra familiilor vulnerabile.

Și Primăria municipiului Târgoviște a organizat recent o dezbatere publică privind un nou regulament pentru autorizarea sălilor de jocuri de noroc.

Cea mai importantă propunere este introducerea unei taxe de autorizare de 1.000 de euro pe metru pătrat pe an, calculată la cursul BNR din ziua plății.

Autoritățile susțin că banii obținuți vor fi folosiți pentru reducerea efectelor negative generate de jocurile de noroc și pentru investiții sociale.

Pe lângă această taxă, regulamentul propune interzicerea funcționării sălilor în zonele rezidențiale, inclusiv în clădiri individuale sau în condominii cu destinație locativă.

De asemenea, este prevăzută o distanță minimă de 150 de metri față de locuințe, școli și lăcașuri de cult, măsură care ar putea duce la închiderea multor locații existente.