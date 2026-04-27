Orașul din România care a interzis sălile de jocuri de noroc.Brăila face un pas decisiv în reglementarea jocurilor de noroc, după ce Consiliul Local a aprobat în unanimitate interzicerea aparatelor de tip slot-machine („păcănele”) pe raza municipiului. Măsura are ca obiectiv reducerea impactului social al jocurilor de noroc și protejarea comunității locale.

Hotărârea a fost votată în unanimitate de consilierii locali, marcând una dintre cele mai ferme decizii administrative din ultimii ani la nivel local privind industria jocurilor de noroc.

Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, a declarat că inițiativa a fost una asumată și susținută constant, în ciuda presiunilor din partea industriei. Potrivit acestuia, interesul public și protejarea cetățenilor au fost prioritare în luarea deciziei.

Conform hotărârii adoptate, sălile de jocuri de tip slot-machine care dețin licențe valabile la nivel național vor putea funcționa până la data expirării autorizațiilor existente. După acest moment, nu vor mai exista posibilități de prelungire sau reautorizare pentru acest tip de activitate în municipiul Brăila.

Autoritățile locale estimează că procesul de eliminare va avea loc gradual, pe măsură ce licențele actuale expiră, majoritatea urmând să iasă din valabilitate până la finalul acestui an și începutul anului viitor.

Primăria Brăila a argumentat că decizia vizează în special protejarea populației de efectele negative asociate jocurilor de noroc, precum dependența, problemele financiare și impactul asupra familiilor vulnerabile.

Deși industria jocurilor de noroc generează venituri semnificative, administrația locală susține că beneficiile economice nu pot compensa costurile sociale pe termen lung.

Măsura adoptată de Brăila se înscrie într-un trend mai amplu de reglementare mai strictă a jocurilor de noroc la nivel local în România. Tot mai multe administrații locale analizează politici de limitare a accesului la astfel de activități, în special în zonele rezidențiale sau urbane dens populate.

„Sălile de păcănele care au licenţa de la Bucureşti în vigoare vor funcţiona până la expirarea acesteia. Apoi, automat nu va mai fi prelungită. Majoritatea licenţelor expiră, treptat, până la sfârşitul acestui an, începutul anului viitor”, a explicat Marian Dragomir.

Industria jocurilor de noroc din România funcționează într-un cadru strict reglementat, supravegheat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituția responsabilă de autorizarea și monitorizarea operatorilor atât din mediul fizic, cât și online. Scopul principal al reglementării este asigurarea unui mediu legal, controlat și orientat spre protecția jucătorilor.

gambling din România, incluzând acordarea licențelor, verificarea conformității operatorilor și aplicarea legislației în vigoare.

Operatorii care activează pe piață, indiferent dacă sunt platforme online sau locații fizice, trebuie să dețină licențe valabile emise de ONJN. Aceste autorizații implică cerințe stricte și taxe de reglementare, menite să asigure transparență și legalitate în desfășurarea activității.

Categorie Descriere Caracteristici principale Cazinouri online și sloturi digitale Platforme online locale și internaționale care oferă jocuri de cazino Include sloturi video, ruletă, blackjack, baccarat; accesibilitate ridicată și varietate mare de jocuri Pariuri sportive Servicii de pariere pe evenimente sportive, disponibile fizic și online Foarte populare în România; acces prin agenții stradale și platforme digitale Jocuri loto Jocuri de tip loterie administrate la nivel național Gestionate în principal de Loteria Română; desfășurate prin agenții autorizate Săli de jocuri (slot-machine / „păcănele”) Locații fizice cu aparate de tip slot-machine Prezente în mediul urban; vizate recent de restricții și interdicții locale în anumite zone

În ultimii ani, cadrul legislativ al industriei a fost modificat semnificativ, cu accent pe protecția socială și reducerea riscurilor asociate jocurilor de noroc.

Reglementări geografice mai stricte

Noile prevederi permit autorităților locale să decidă asupra amplasării sau restricționării sălilor de jocuri de noroc. În unele cazuri, acestea pot fi mutate în zone industriale sau limitate în localități mici, în funcție de criterii demografice și sociale.

Licențiere și control mai riguros

Toți operatorii trebuie să respecte condiții stricte de licențiere impuse de ONJN. Procesul include verificări detaliate, taxe semnificative și controale periodice pentru menținerea conformității.

Protecția jucătorilor și prevenirea dependenței

Un element important al reglementărilor actuale îl reprezintă mecanismele de auto-excludere, care permit persoanelor afectate de dependență să își restricționeze accesul la jocuri. În paralel, controalele autorităților au fost intensificate în locațiile fizice.