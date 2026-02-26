Păcănelele au intrat în atenția administrației locale din Brăila, unde edilul a decis să inițieze un proiect de eliminare a acestora din oraș. Măsura este posibilă după modificările legislative recente, care transferă o parte din decizie la nivel local.

„Scoatem păcănelele afară din Brăila! Îmi asum această decizie (…) Ca întotdeauna, vor exista și voci nemulțumite, dar eu am fost ales primar pentru a lua decizii în interesul majorității, nu pentru grupuri de interese”, a explicat Marian Dragomir.

Primarul a anunțat că va introduce propunerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local, unde se va decide dacă activitatea sălilor de jocuri de noroc va fi complet interzisă în oraș.

„Până acum, primarii nu aveau niciun cuvânt de spus în această privință. Autorizarea păcănelelor se făcea doar la București !!! Acum, legea s-a schimbat și eu îmi asum această decizie !!! Voi propune Consiliului Local interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila !!! O fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea unui oraș care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei”, a scris primarul pe rețeaua de socializare.

Edilul a subliniat că inițiativa nu este una formală, ci rezultatul unor efecte sociale grave observate în comunitate, de la dependență până la probleme financiare în familii.

„Oricât am dezbate acest subiect, nu e despre a interzice de dragul interzicerii, ci despre a nu mai închide ochii la ceva ce face rău !!! Enorm de mult rău !!! Din acest motiv, îmi asum eliminarea păcănelelor din Municipiul Brăila”, a precizat Marian Dragomir.

Un precedent a fost deja creat în Slatina, unde administrația locală a anunțat eliminarea completă a sălilor de jocuri de noroc, imediat după intrarea în vigoare a noilor reglementări.

„În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în monitorul oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina”, a spus edilul.

Măsurile sunt posibile după ce Guvernul României a adoptat un pachet administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, care prevede descentralizarea unor decizii și întărirea rolului administrațiilor locale. Printre prevederi se numără și posibilitatea ca autoritățile locale să decidă relocarea sălilor de jocuri de noroc la periferia localităților sau chiar interzicerea acestora complet.