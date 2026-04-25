La discuții au participat reprezentanți ai administrației locale, consilieri locali USR Târgoviște și AUR Târgoviște, în timp ce reprezentanții PSD și PNL au lipsit. De asemenea, au fost prezenți operatori din industria de jocuri de noroc, angajați ai acestora, dar și jucători.

Cea mai importantă măsură propusă de primarul Cristian Daniel Stan este introducerea unei taxe de autorizare de 1.000 de euro pe metru pătrat pe an, calculată la cursul BNR din ziua plății. Autoritățile locale susțin că fondurile obținute vor avea destinații clare, orientate spre reducerea efectelor negative ale jocurilor de noroc și spre investiții sociale.

Printre obiectivele finanțate din această taxă se numără construirea și dotarea unui centru de reabilitare pentru persoanele afectate de adicții comportamentale cauzate de jocurile de noroc, finanțarea programelor de protecție pentru minori și grupuri vulnerabile, derularea unor campanii de prevenire a dependenței, precum și reabilitarea și întreținerea unităților de învățământ din municipiu. Primarul a subliniat că abordarea administrației este concentrată pe combaterea adicției și pe educație.

Pe lângă această taxă ridicată, regulamentul propus prevede interzicerea funcționării sălilor de jocuri în zonele rezidențiale, inclusiv în clădiri individuale sau în condominii cu destinație locativă. În plus, este propusă o distanță minimă de 150 de metri față de locuințe, unități de învățământ și lăcașuri de cult.

În forma actuală, aceste măsuri, combinate cu taxa pe metru pătrat, sunt percepute de operatori ca o interdicție indirectă asupra activității.

Reprezentanții industriei au criticat dur propunerile, considerându-le excesive și imposibil de susținut economic. Un consultant din partea Exprogame a afirmat că taxa de 1.000 de euro pe metru pătrat pe an este prohibitivă și echivalează cu o interdicție mascată. Acesta a subliniat că sectorul este deja puternic taxat la nivel național, menționând taxe de autorizare per aparat de aproximativ 7.000 de euro lunar, taxa de viciu, contribuția pentru joc responsabil și taxa de licență. În opinia sa, cumularea acestor obligații cu noua taxă locală ar face imposibilă funcționarea legală a operatorilor. Totodată, a propus ca statul să direcționeze o parte din taxele existente către autoritățile locale pentru proiecte sociale.

Exprogame a propus în schimb restricționarea publicității stradale, inclusiv panotajul, billboard-urile și alte forme de promovare, argumentând că acestea influențează negativ minorii și le pot stimula interesul pentru jocurile de noroc înainte de vârsta legală. De asemenea, a propus reguli privind fațadele clădirilor, aliniate cerințelor urbanistice locale, finanțarea unui program local de consiliere pentru dependență, precum și raportări anuale către Consiliul Local privind măsurile de joc responsabil.

Reprezentanta companiei Admiral a adus în discuție impactul social al restricțiilor, avertizând asupra pierderii locurilor de muncă. Ea a menționat că închiderea unui punct de lucru a dus la disponibilizarea a aproximativ 50 de angajați și că, în urma închiderii din luna ianuarie, mai multe persoane care și-au depus CV-urile nu au fost ulterior contactate.

Aceasta a contestat percepția negativă generală asupra sălilor de jocuri, susținând că acestea sunt spații strict reglementate, cu pază și control, spre deosebire de alte spații publice unde consumul de alcool nu este la fel de strict supravegheat. A mai precizat că accesul minorilor este imposibil, deoarece verificarea se face pe baza actelor de identitate și a CNP-ului, inclusiv prin sisteme suplimentare implementate de operatori, în lipsa unei soluții oficiale din partea ONJN. Totodată, a menționat existența mecanismelor de auto-excludere, care includ coduri la casierie și blocarea echipamentelor pentru persoanele care solicită acest lucru.

Reprezentantul INTERGAME SELECT a insistat asupra necesității de predictibilitate fiscală pentru investiții și a avertizat că noile restricții ar putea avea efecte negative majore. Acesta a reiterat că industria este deja strict reglementată și că verificarea actelor la intrare exclude accesul minorilor.

El a subliniat că jucătorii participă pe baza liberului arbitru și că există un sistem de auto-excludere eficient, cu peste 200.000 de persoane înscrise în România. În opinia sa, nu este posibilă protejarea persoanelor care aleg în mod voluntar să joace.

Totodată, a avertizat că închiderea sălilor fizice ar putea duce la migrarea jucătorilor către mediul online, unde controlul este mult mai redus, inclusiv către platforme neautorizate, ceea ce ar putea amplifica riscurile sociale. A menționat în acest context existența unor site-uri greu de controlat, inclusiv unele active la nivel internațional, care ar putea deveni mai accesibile publicului. Această migrare ar fi, în opinia sa, mai nocivă decât menținerea unui cadru fizic reglementat.

Reprezentantul a pledat pentru o reglementare proporțională, care să reducă expunerea vizuală a industriei, dar să nu blocheze activitatea economică. A pus totodată sub semnul întrebării eficiența mutării sălilor la o distanță de 150 de metri, considerând că această măsură nu rezolvă problema dependenței, ci doar mută fenomenul în mediul online.

Consiliul Local Târgoviște urmează să ia o decizie într-o ședință viitoare cu privire la regulamentul propus, care include atât noile taxe, cât și restricțiile de amplasare și funcționare pentru sălile de jocuri de noroc.