Anunțul vine după ce administrația locală a organizat un sondaj pe pagina de Facebook a Primăriei Șelimbăr pentru a testa opinia publică pe această temă. Primarul a precizat însă că rezultatele nu au fost concludente, deoarece votul online ar fi fost influențat din exterior. Potrivit acestuia, s-au adunat peste 80.000 de voturi, iar sondajul ar fi fost deturnat.

În județul Sibiu, și municipiul Sibiu se apropie de o decizie similară privind interzicerea păcănelelor. Primăria Sibiu a publicat vineri rezultatele unui sondaj de opinie dedicat jocurilor de noroc, iar 95% dintre participanți s-au pronunțat în favoarea interzicerii acestora în oraș.

„Depunem un proiect pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul Șelimbărului. Vor rămâne doar agențiile Loteriei Române”, a transmis primarul Marius Grecu.

Din totalul de 11.989 de voturi validate, 11.346 au fost pentru eliminarea jocurilor de noroc din municipiul Sibiu, în timp ce 643 de persoane au optat pentru o reglementare mai strictă a activității. Decizia finală urmează să fie luată de Consiliul Local Sibiu.

„În total, cred că s-au adunat peste 80 de mii de voturi, a fost evident că sondajul a fost deturnat”, a mai spus Marius Grecu.

În Cisnădie, măsura a fost deja adoptată. Sălile de jocuri de noroc au fost interzise în urma votului exprimat în Consiliul Local pe 15 aprilie. Proiectul a fost aprobat cu 13 voturi pentru și două abțineri, iar Cisnădia devine astfel prima localitate din județul Sibiu care interzice aceste activități pe raza sa administrativă.

În timpul dezbaterilor din Consiliul Local Cisnădie, consilierul Cosmin Bobeanu, din partea PNL, a atras atenția asupra unei posibile portițe legislative apărute recent. El a susținut că unii operatori economici ar fi putut obține autorizații de funcționare pe perioadă nedeterminată.

Consilierul a invocat modificările aduse prin Legea 310/2024 articolului 6 din OUG 99/2000, care prevăd posibilitatea emiterii acordurilor de funcționare pe durată nedeterminată, atât timp cât condițiile inițiale rămân neschimbate.

Acesta a solicitat aparatului de specialitate să comunice public dacă au fost emise astfel de acorduri în perioada respectivă, câte există, cine sunt beneficiarii și care a fost baza legală exactă folosită.

„Legislația a fost ambiguă și a creat o fereastră de 2-3 luni în care operatorii au putut solicita astfel de autorizații. Solicit aparatului de specialitate să comunice public dacă au fost emise astfel de acorduri în această perioadă, câte sunt, cine sunt beneficiarii și care a fost temeiul juridic exact”, a spus consilierul.

În replică, primarul din Cisnădie, Mircea Orlățan, a declarat că autoritățile locale nu au emis asemenea autorizații și că procedura de autorizare ține de competența autorităților centrale. Edilul a precizat că, dacă va fi necesar, administrația locală poate solicita informații pentru a verifica dacă există astfel de situații.

„La nivel local nu am emis nimic. Autorizarea se face de către Comisia Națională. Dacă doriți, vom face solicitări pentru a afla dacă există astfel de cazuri”, a declarat edilul.

Consiliul Local din Sfântu Gheorghe a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, un proiect de hotărâre prin care sălile de jocuri de noroc și agențiile de pariuri nu vor mai putea funcționa în zonele rezidențiale ale municipiului. Aceste activități vor fi mutate exclusiv în zona industrială situată la ieșirea orașului spre Brașov.

Hotărârea a fost inițiată de primarul Antal Arpad și se aplică tuturor formelor de jocuri de noroc. Sunt vizate sălile cu slot-machine, agențiile de pariuri, agențiile loto care desfășoară jocuri de videoloterie, sălile de bingo și cazinourile. Conform noului regulament local, aceste activități vor mai putea funcționa doar pe strada Lt. Păiuș David și în împrejurimi.

Primarul Antal Arpad a explicat că măsura are ca scop reducerea expunerii populației la astfel de tentații, în special în cazul copiilor și tinerilor. Edilul a comparat dependența de jocuri de noroc cu dependența de alcool sau droguri și a arătat că efectele nu se răsfrâng doar asupra persoanei afectate, ci și asupra familiei și apropiaților.

Potrivit primarului, nu este normal ca oamenii să întâlnească în mod constant astfel de săli în drumul zilnic spre casă sau spre școală, iar copiii să fie expuși frecvent acestui tip de activitate.

„Trebuie să scoatem această activitate din zona vizuală a oamenilor, mai ales a copiilor. Nu este normal ca un cetăţean, în drumul său de la locul de muncă spre casă, sau un copil în drumul spre casă de la şcoală, să fie tentat de numeroasele săli de jocuri de noroc întâlnite în oraş. Această dependenţă, la fel ca în cazul alcoolului sau drogurilor, nu distruge doar viaţa celui dependent, ci afectează negativ întreaga familie şi anturajul acestuia”, a declarat primarul Antal Arpad.

Printre măsurile aprobate de Consiliul Local se numără și interzicerea publicității la jocurile de noroc pe raza municipiului. De asemenea, operatorii vor avea obligația de a opaciza geamurile sălilor de joc, iar pentru autorizare va fi percepută o taxă anuală de 2.000 de lei pe metru pătrat, calculată în funcție de suprafața folosită.

Noile reguli nu vor intra în vigoare imediat pentru toate locațiile existente. Aplicarea măsurilor se va face treptat, pe măsură ce licențele actuale de funcționare, emise la nivel central, vor expira.

În prezent, în municipiul Sfântu Gheorghe sunt active peste 150 de autorizații pentru aparate de tip slot-machine. Procesul de eliminare a acestora din zonele rezidențiale ar urma să fie finalizat până în ianuarie 2027, moment în care vor expira ultimele licențe valabile, potrivit datelor Oficiului Național al Jocurilor de Noroc.

Consiliul Local Miercurea-Ciuc a aprobat vineri, în ședința ordinară, relocarea sălilor de jocuri de noroc din cartierele locuite către zona industrială a orașului și introducerea unor reguli mai stricte de funcționare.

Primarul municipiului, Korodi Attila, a explicat că toate sălile de jocuri de noroc, cu excepția activității de loterie clasică, vor trebui mutate în zona industrială, departe de cartierele rezidențiale, de școli și de alte instituții publice. Potrivit edilului, scopul măsurii este reducerea expunerii zilnice a copiilor și tinerilor la astfel de activități, precum și creșterea siguranței publice.

Conform regulamentului adoptat, jocurile de noroc vor putea fi organizate doar pe două segmente de străzi din zona industrială. Primarul a arătat că este vorba despre o zonă separată de cartierele de locuințe, de unitățile de învățământ și de instituțiile publice, care nu se află pe traseele zilnice frecventate de copii și tineri.

„Conform regulamentului adoptat astăzi (n.red. vineri), jocurile de noroc au obligaţia să fie organizate pe două segmente de străzi din zona industrială. Este zona care este ferită de cartiere de locuinţe, de şcoli, de instituţii şi care (…) nu intră pe fluxul de activitate zilnică a tinerilor şi a copilor”, a spus Korodi pentru Agerpres.

Korodi Attila a mai precizat că a inițiat încă din 2014, pe vremea când era deputat, un proiect de lege pe această temă, însă acesta nu a fost adoptat. Edilul consideră că este nevoie și în prezent de noi reglementări la nivel național, care să consolideze mecanismele locale și să stabilească mai clar condițiile în care aceste activități pot fi organizate.

Potrivit acestuia, problema jocurilor de noroc se mută tot mai mult în mediul online, unde persistă aceleași riscuri legate de dependență și de accesul tinerilor.

Primarul a mai anunțat că operatorii vor plăti o taxă anuală de 500 de lei pe metru pătrat, însă nu mai puțin de 50.000 de lei pentru fiecare spațiu. Totodată, programul de funcționare va fi limitat, renunțându-se la activitatea non-stop.

Regulamentul introduce și obligația instalării sistemelor de monitorizare video atât în interiorul, cât și în exteriorul sălilor de jocuri. De asemenea, operatorii vor trebui să asigure servicii de pază pentru prevenirea incidentelor sau a eventualelor activități infracționale.

În prezent, în Miercurea-Ciuc există 14 spații de jocuri de noroc, fără a include Loteria Română. Unele dintre acestea funcționează în blocuri sau în centre comerciale.

„Eu cred că trebuia trasă o linie foarte clară în aceste activităţi. În 2014 am avut primul proiect de lege în Parlament care viza cam aceeaşi tematică, care atunci nu a fost să fie adoptat până la urmă, chiar dacă a parcurs o mare parte din traseul parlamentar pentru o decizie favorabilă. Se întâmplă acum, se întâmplă prin reglementările autorităţilor publice locale, dar eu cred, totuşi, că este nevoie ca la nivel naţional să mai fie reglementări legislative care să întărească mecanismele locale, pe de altă parte să definească mult mai bine ce şi cum şi când poate să se organizeze. Pentru că jocurile de noroc se transferă în zona online, care are cel puţin aceleaşi situaţii nefericite când vorbim de dependenţă, de acces al tinerilor şi aşa mai departe”, a mai spus Korodi.

Primarul a precizat că activitatea Loteriei Române va putea continua în locațiile actuale, însă fără activități de video-loterie.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu o singură abținere. Biroul de Presă al Primăriei Miercurea-Ciuc a transmis că sălile de jocuri de noroc vor putea funcționa în spațiile actuale până la expirarea autorizațiilor existente. Cele mai multe autorizații expiră în cursul anului 2026, iar doar câteva sunt valabile până în ianuarie 2027.

După expirarea acestora, activitatea va mai putea continua doar pe tronsonul situat dincolo de podul de pe strada Harghita și la capătul vestic al străzii Zorilor.